Başkan Günel: \'Amacımız yeni bir başlangıcın kapısını aralamak\'

05.03.2026 18:08  Güncelleme: 18:10
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ITB Berlin Fuarı'na katılarak Türk-Alman İş İnsanları Birliği'ni ziyaret etti. Aydın'ın hem turizm hem de sanayi kenti olabileceğine dikkat çeken Günel, Kuşadası'nın yılın dört mevsiminde turizm potansiyelini vurguladı.

Başkan Ömer Günel, ITB Berlin Fuarı'na katılmak için gittiği Almanya'da, Türk-Alman İş İnsanları Birliği'ni ziyaret etti. Birlik üyelerine Kuşadası'nın sahip olduğu turizm potansiyeli hakkında bilgi veren Başkan Ömer Günel, "Aydın bugüne kadar tarım kenti olarak görüldüğü için buna göre organize edilmiş. Ancak bize göre Aydın turizmin, gastronominin ve sanayinin de lokomotifi olacak kapasiteye sahip. Bu nedenle bizim amacımız yeni bir başlangıcın kapısını aralamak" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Berlin'de Türk-Alman İş İnsanları Birliği üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Ömer Günel'in ziyaretine Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ile Belediye Meclis Üyeleri de katıldı. Başkan Ömer Günel ziyaretinde Türk-Alman İş İnsanları Birliği üyelerine Kuşadası'nın sahip olduğu doğal ve tarihi güzelliklerinden bahsetti. Toplantıda Kuşadası'nın yılın dört mevsimine yayılan turizm ile konaklama imkanlarını da anlatan Başkan Ömer Günel'i Türk-Alman İş İnsanları Birliği üyeleri ilgi ve dikkatle dinledi.

Aydın'ın bugüne kadar sadece tarım kenti olarak görüldüğüne dikkat çeken Başkan Ömer Günel, "Bize göre Aydın aynı zamanda turizm, gastronomi ve sanayi kenti. Çünkü dünyanın en önemli 3 kruvaziyer limanından bir tanesi Kuşadası'nda bulunuyor. İlçemize gelen kruvaziyer yolcusu sayısına baktığımızda son 3 yıldır kendi rekorumuzu egale ediyoruz. Geçen yıl 1 milyon kruvaziyer yolcusu ağırladık. Bu yıl sayının çok daha fazla olmasını bekliyoruz. Ben Kuşadası, Didim ve Selçuk'un turizm alanında iş birliği içerisinde olmasını çok önemsiyorum. Çünkü ortak turizm değerlerini paylaşıyoruz. Bizim amacımız Aydın için yeni bir başlangıcın kapısını aralamak" diye konuştu. - AYDIN

Sizin düşünceleriniz neler ?

