Başkan Gürkan, YİMPAŞ binasındaki çalışmaları inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, güçlendirme çalışmalarının devam ettiği YİMPAŞ binasında incelemelerde bulundu.

Yıllardır Malatya'da atıl durumda bekleyen ve daha sonrasında Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesine devri gerçekleştirilen YİMPAŞ binasında güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Başkan Gürkan, çalışmaların yapıldığı alanda incelemelerde bulunarak ilgili müellif firmadan bilgiler aldı. Yıllardır atıl durumda bekleyen ve ölü yatırımken Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya'ya ve Türkiye'ye katma değer üretecek olan YİMPAŞ binasında çalışmaların devam ettiğini dile getiren Başkan Gürkan, "YİMPAŞ, yıllardan beri kendi kaderine terk edilmiş, hep söylem olarak ifade edilmiş, ağlanmış ama bir türlü neticeye müessir olacak bir adım atılamamış, bir yapı. Büyük bir yapı. Tabi YİMPAŞ alanında beş yıldızlı bir otel, yüzme havuzları, kapalı garajları, alış-veriş merkezleri, sanat merkezleri, gençlik uygulama merkezleri var. Diğer taraftan da otopark ve çevre düzenlemeleriyle birlikte güzel bir yer. Burası Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait bir yer. Çevre Şehircilik Bakanlığımız tahsis noktasında bizimle birlikte ortak çalışarak, buranın bize devrini sağladılar. Biz de yine yap-işlet-devret formülü ve anlayışı içerisinde genel anlamdaki çağrılarımıza bu işlerle ilgilenen İzmir'de bir iş insanımızın cevap vermesi neticesinde burada yapılan çalışmalar başladı. Bizim burada belediye olarak yüzde 10 gelirden hakkımızı alacağız. Geri kalan gelirlerin hepsi Milli Emlak'a verilecek. Ayrıca YİMPAŞ alanında gençlik merkezimiz, spor merkezimiz, sanat merkezimiz ve ayrıca otelde de bir kontenjan hakkımız olacak. Dolayısıyla burası ölü yatırımken, topluma ve Malatya'nın ekonomisine katma değer üretecek, hem devlete gelir sağlayacak, hem burada bu güzelliğe ihdas edecek, hem de belediye gelir sağlayacak. Bunun altında başka bir şey arayanlar, 'öküz altında buzağı aramak' anlamındadırlar. Yapılan işlerle ilgili alnımız açık yüzümüz aktır. Bu memlekete bu hizmetlerin yapılması gayet açık ve şeffaf ihaleler neticesinde olmuştur. Dolayısıyla eğer vatandaşlarımız içerisinde bir yanlış anlama varsa hem burada gelip yerinde incelemek, görmek ve değerlendirmek için yaptık. Şu andaki bütün çalışmalar ilgili yerli firma tarafından yürütülmektedir. Buraya toplamda harcanan 150 milyonun üzerinde bir rakamdır. Yani Malatya'ya bir iki yıl gelir almadan 150 milyon parayı harcayacak, Malatya'nın ve ülkenin ekonomisine katma değer üretecek" diye konuştu. - MALATYA