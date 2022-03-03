Başkan Keleş "VHP artık Türkiye'nin markası oldu" - Son Dakika
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Başkan Keleş "VHP artık Türkiye'nin markası oldu"

03.03.2022 20:20
Başkan Keleş "VHP artık Türkiye'nin markası oldu"

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, VHP Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vahab Akbulut'u ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, VHP Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vahab Akbulut'u ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Keleş VHP Bitkisel ürünlerin 3 bin çeşitten fazla ürünü ve kalitesiyle artık Türkiye markası olduğunu söyledi.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Türkiye'nin değişik noktalarında yaklaşık 23 şubesi ve françayzing şubelerinde 3 binden fazla çeşit ürünle hizmet veren VHP Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vahab Akbulut'u Belen Sanayi Sitesi'ndeki ofisinde ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbulut, Başkan Keleş'e yaptıkları çalışmalar ve ürettiği ürünlerin bazıları hakkında detaylı bilgiler verdi. Akbulut konuşmasında "VHP Grup olarak bölgemizde doğal gıda ve kozmetik ürünleri üreterek Türkiye ve dünya pazarına açılmayı hedeflemekteyiz. İstihdama katkı sunmak için aynı zamanda firmanın gelişimi ve büyümesi adına olumlu adımlar atarak yoluna devam etmektedir. 40 yılı aşkın süredir ürün kalitemizden hiç taviz vermedik. Bitkisel ürünlerden, baharata, kuru yemişten, kozmetiğe kadar 3 binden fazla ürün çeşidi ile hizmet veriyoruz. Françayzinklerimiz ile beraber Türkiye'nin değişik yerlerinde 23 noktada hizmet veriyoruz. 80'nin üzerinde bir istihdamımız söz konusu. Hedefimiz yakın zaman içerisinde Türkiye ve dünya piyasasında VHP markasını dahada büyütmek. Bunun için çok ciddi yatırımlar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Kdz. Ereğli TSO Başkanı olarak bize vaktinizi ayırarak ziyarete geldiğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş'te VHP Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vahab Akbulut'a bölgeye yaptığı yatırımlar ve sağladığı istihdamdan dolayı teşekkür etti. VHP'nin artık bir Türkiye markası olduğunu dile getiren Başkan Keleş konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Bugün çok sevgili dostum, arkadaşım Vahab Akbulut'un perakende ve depo alanlarını gezdik. Neler yaptığını, bölgemizde nasıl faaliyetlerde bulunduğunu yerinde izleme ve gözlemleme fırsatı buldum. Öncelikle kendisine teşekkür ediyorum. Vahab Akbulut her şeyden önce iyi bir iş insanı, iyi bir müteşebbis. Sektörlerdeki boşlukları görerek kendi bölgesine faydalı olmayı amaç ve gaye edinmiş bir arkadaşımız. 80 kişiye yaklaşan istihdamı 3 binden fazla ürünü pazara sunmuş, bölgemizin önde gelen firmalarından bir tanesi. Bu anlamda kendisini tebrik ediyorum. Müteşebbis insan bulmak zor. Müteşebbislik ruhu herkese hasıl olan, herkesin üzerinde maalesef taşıdığı bir olgu değil. Bu işi ziyadesiyle başarmış durumda. Dünya'nın ve ülkenin her yerinden almış olduğu ürünleri kendi bilgi birikimlerini katarak, yeni ürünler haline getiriyor ve şuanda çok iyi biliyorum ki bir çok ürünü piyasaya çıkmadan önce kendisi test ediyor. İlk kullanıcısı kendisi oluyor. Doğru formülü yakalama noktasında da sürekli ar-ge çalışmaları yaparak doğru ürünü bulmaya çalışıyor. Bugün bölgemizde tesisleri gezerken eksikliği de yerinde tespit etmiş olduk. Vahab bey gibi girişimci ruhlu arkadaşlarımıza verebilecek yeni sanayi alanlarımız yok. Üretim tesislerimiz çok istediğimiz gibi olmasa da ama yine bulundukları ölçüde çok iyi derecede hizmet veren mekanlara sahipler. Az önce Vahab bey de konuşmasında ifade etti, VHP artık bir marka oldu, Türkiye'nin her yerinde bilinen aranan bir marka oldu. Kuruyemiş sektörüne de giriş yapmak istiyorlar, baktığımız zaman ulusal kuruyemiş firmalarından hiçbir eksiği yok. Kimya konusunda yapmış olduğu ürünler çok başarılı ve ürünlerini kendimde kullanıyorum. Aynı zamanda uygun ve hesaplı alışveriş yapabileceğimiz bir firma. VHP markası ile beraber 23 farklı noktada hem üretim hem de perakende satış anlamında hizmet veriliyor. Ereğli'nin büyüyen bir markası kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum." - ZONGULDAK

Başkan Keleş VHP artık Türkiye'nin markası oldu
Başkan Keleş VHP artık Türkiye'nin markası oldu
Başkan Keleş VHP artık Türkiye'nin markası oldu

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Arslan Keleş, Zonguldak, Türkiye, Ereğli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Keleş 'VHP artık Türkiye'nin markası oldu' - Son Dakika


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