Başkan Kıvanç, "Hayalini Kurduğumuz Adana Ana Konteyner Limanı, bölgemize büyük katkı sağlayacak" - Son Dakika
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Ekonomi

Başkan Kıvanç, "Hayalini Kurduğumuz Adana Ana Konteyner Limanı, bölgemize büyük katkı sağlayacak"

Başkan Kıvanç, "Hayalini Kurduğumuz Adana Ana Konteyner Limanı, bölgemize büyük katkı sağlayacak"

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ana Konteyner Limanı'nın tahsisinin onaylanmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Limanın bölgeye büyük katkı sağlayacağını söyleyen Kıvanç, Adana'nın uluslararası ticaret ve lojistikte stratejik bir noktaya taşınacağını vurguladı. Ayrıca, Adana'nın diğer bölgelerindeki önemli yatırımlar da ekonomik gücün artmasına katkı sağlayacak.

18.07.2024 09:29  Güncelleme: 09:30
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Adana Ana Konteyner Limanı'nın tahsisinin onaylanmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirten Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, "Adana Ana Konteyner Limanı, bölgemize büyük katkı sağlayacak" dedi.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ana Konteyner Limanı'nın tahsisinin onaylanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Kıvanç, projenin bölgenin çehresini değiştirecek en önemli yatırımların başında geldiğini söyledi.

"Bölgemiz ve ülkemiz için büyük bir kazanımdır"

Adana Ana Konteyner Limanı'nın tahsisinin onaylanmasını sevinçle karşıladıklarını belirten Kıvanç, "Uzun zamandır hayalini kurduğumuz, yapılması için mücadelesini verdiğimiz Adana'mızı dünya ticaretinde ve uluslararası ulaştırma koridorlarında öne çıkaracak olan Adana Ana Konteyner Limanı'nın tahsisinin onaylanması, bölgemiz ve ülkemiz için büyük bir kazanımdır. Adana Ana Konteyner Limanı ile Basra Körfezi'nin Irak ve Türkiye üzerinden Akdeniz'e bağlanmasının yanı sıra doğu-batı, güney-kuzey koridorlarında demir ve kara yollarından taşınan yüklerin Akdeniz'e Türkiye üzerinden geçmesine imkan sağlanacak. Adana Ana Konteyner Limanı, Adana'mızın ve bölgemizin ticari potansiyelini maksimum düzeyde değerlendiren stratejik bir aktör olacak. Bu büyük projeyi Adana'mıza ve bölgemize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlarımıza, valimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ve bürokratlarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Adana, Türkiye yüzyılında yeni bir ekonomik güç merkezi olacaktır"

Adana Ana Konteyner Limanı tahsisinin onaylanmasının, bölgenin ve ülkenin ticari potansiyelini artırarak Adana'yı uluslararası ticaret ve lojistikte stratejik bir noktaya taşıyacağını belirten Başkan Kıvanç şöyle devam etti: "Bu proje, Adana ve çevresindeki sanayi ve ticaretin gelişimine büyük katkı sağlayacak, yeni iş imkanları oluşturacaktır. Ceyhan ve Yumurtalık bölgeleri, Türkiye'miz ve Adana'nın ekonomik dinamiklerini değiştirecek, geleceğe dair umut vadeden bölgeleridir. Bu bölgelerin önemi her geçen gün artmaktadır. Kimya OSB, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi, başta olmak üzere Ceyhan OSB, SASA özel endüstri bölgesi, Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi gibi birçok önemli yatırım burada. Bunun dışında bu Adana'nın diğer bölgelerinde Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi, Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi, AOSB 4. Etap Genişleme Alanı, Tekstilkent, Ayakkabıcılar Sitesi, Mahrukatçılar Sitesi, Mobilyacılar Sitesi, Sarıçam ve Yüreğir Küçük Sanayi Sitesi, Gıda Toptancıları, Matbaacılar, Geri Dönüşümcüler, Mermerciler ve Hurdacılar Sitesi gibi birbirinden önemli yatırımlarda mevcut. Yapımı tamamlanmak üzere olan Çukurova Bölgesel Havalimanı ve yeni yapılacak olan Adana Ana Konteyner Limanı'nı bir arada düşündüğümüzde, Adana, Türkiye yüzyılında yeni bir ekonomik güç merkezi olacaktır" - ADANA

Kaynak: İHA

Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Kıvanç, 'Hayalini Kurduğumuz Adana Ana Konteyner Limanı, bölgemize büyük katkı sağlayacak' - Son Dakika

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