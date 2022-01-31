Başkan Murzioğlu: "1140 şirket kuruluş işlemi yapıldı"

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, verilerle 2021 yılı içinde yürüttükleri faaliyetleri değerlendirerek, 1140 şirket kuruluş işleminin yapıldığını açıkladı.

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 2021 yılı içinde yaptıkları çalışmaları rakamlarla değerlendirdi. Açıklamasında, 'çok zor bir yılı geride bıraktıklarını' ifade eden Başkan Murzioğlu, "Pandemi kavramı hayatımıza girdiğinden bu yana kaygılarımızın, zorluklarımızın giderek arttığından söz ediyoruz. Her ne kadar 2021 yılı aşılanma sürecinin yani pandemiyle mücadelenin daha etkin yönetildiği bir süreç olsa da sürecin oluşturduğu tahribatın sonuçlarıyla yüzleşmeye devam ediyoruz. Öte yandan umutlandıran gelişmeler de var. Omicron varyantının son varyant olabileceği de konuşuluyor. Ancak, hiç şüphesiz ekonomik bağlamda oluşan yaraların sarılması biraz daha zaman alacaktır. Bizlerin bu süreçten edindiğimiz bilgilerle yola devam ediyor olmamız ise çok kıymetli. Tüm zorluklara rağmen 2021 yılında yolumuza, hizmetlerimize hız kesmeden devam ettik" dedi.

1140 şirket kuruluş işlemi yapıldı

2021 yılında yeni oda hizmet binasını hizmete açmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Murzioğlu, "Oda olarak en önemli kazanımımız 31 Ağustos 2021 tarihinde hizmete aldığımız yeni hizmet binamız oldu. Bir hayal, ardından hedefle başlayan ve büyük emeklerle camiamıza kazandırmamızın mutluluğunu yaşadık. Bunun yanında çok büyük uğraşını verdiğimiz Türkiye'nin 394'üncü organize sanayi bölgesini ilimize kazandırmanın da sevincini yaşadık. Büyük ortağı olduğumuz Samsun Lojistik Merkezi'nde de yatay kapalı depo projesini tamamladık ve işletmeye aldık. 2021 yılında bin 140 şirket kuruluş işlemi, 3 bin 463 tescil işlemi gerçekleştirdik. 134 sanayicimize yerli malı belgesi, 271 sanayicimize kapasite raporu düzenledik. 3 bin 284 kişiye sayısal takograf kartı, 285 adet iş makinesi tescil belgesi ve 600 adet tır karnesi verdik" diye konuştu.

"Çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz"

İhracata yönelik işlemlerin gerçekleşmesine de 7/24 destek verdiklerini dile getiren Murzioğlu, "2021 yılında 41 bin 468 adet dolaşım ve menşe belgesini elektronik ortamda onayladık. 23 firmamıza profesyonel ihracat danışmanlığı verdik. B2B organizasyonunda 58 firmamızı eşleştirdik. 15 firmaya dış ticaret istihbaratı sağladık. 2021 yılında Samsun ve Türkiye ekonomisinin analiz edildiği 57 tane yayın ürettik. Üyelerimize yönelik 7 eğitim düzenledik. 13 adet sosyal ve kültürel faaliyet gerçekleştirdik. Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte çok sayıda üyemizi ziyaret etti. Büyük bir katılımla birlikte 2022–2025 yıllarını kapsayan 'Stratejik Plan Paydaş Çalıştayı'nı gerçekleştirdik. Bu çalışma bizim için çok değerli. Zira dört yılı kapsayan süreç için hedeflerimizi paydaşlarımızın katkısı ile belirledik. Önümüzdeki günlerde bu hazırlığa katkı veren paydaşlarımızı da davet ederek detayları paylaşacağız. Umarım kaygılarımızdan, tasalarımızdan uzaklaştığımız bereketli bir yıl olur. Daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için ulaşmak istediğimiz hedefler var. Yeni yılda da hep birlikte bunun için azimle çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Her yeni başlangıç da yeni umutları, yeni hedefleri beraberinde getirir. 2022 yılının camiamız adına başarılı bir yıl olmasını en içten duygularımla temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN