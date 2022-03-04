Başkan Oprukçu sendika ile imzaları attı - Son Dakika
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Başkan Oprukçu sendika ile imzaları attı

04.03.2022 15:09
Başkan Oprukçu sendika ile imzaları attı

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi ile Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Yerel Hizmet-Sen arasında çalışan sözleşmeli memur ve memurlar için sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi ile Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Yerel Hizmet-Sen arasında çalışan sözleşmeli memur ve memurlar için sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.

Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Sendika Konya Şube Başkanı Şeref Alemdar ve Sendika Belediye Temsilcisi Mehmet Bender imza töreninde yer aldı. Kısa bir açıklama yapan Sendika Konya Şube Başkanı Şeref Alemdar, "İşçi, memur ayrımı yapmaksızın seyyanen ve sosyal denge tazminatı olarak personellerinin bu zor dönemde ekonomisine katkıda bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'ya teşekkür ederim. Belediye personellerine hayırlı olsun dileklerimi iletirim" ifadelerini kullandı.

"Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun"

Başkan Oprukçu, "Yaşanan ekonomik zorlukları dikkate alarak memurlarımıza belediyemizin imkanları çerçevesinde yetkili sendikamız ile sosyal denge tazminatı sözleşmesini imzaladık. Mesai arkadaşlarımıza bu zor süreçte bir nebze de olsa ekonomik katkı sağlayacağımız için mutluyuz. Ayrıca işçilerimizin maaşlarına seyyanen ek ücret vereceğimizin de müjdesini meclis toplantımızda vermiştik. Tüm çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyor, sendikamıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Başkan Oprukçu sendika ile imzaları attı

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Türkiye Kamu Sen, Sendika, Memur, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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