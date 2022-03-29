Başkan Sadıkoğlu: "Akaryakıt zamları esnafın belini büküyor" - Son Dakika
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Başkan Sadıkoğlu: "Akaryakıt zamları esnafın belini büküyor"

29.03.2022 11:39
Başkan Sadıkoğlu: "Akaryakıt zamları esnafın belini büküyor"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Ticaret erbaplarımız ve esnafımız son günlerde maliyet artışları ile mücadele ediyor.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Ticaret erbaplarımız ve esnafımız son günlerde maliyet artışları ile mücadele ediyor. Özellikle akaryakıta gelen zamlar ekonominin can damarı olan esnaf camiasının belini büküyor" dedi.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yapılan genel kurullar ile yeniden göreve seçilen Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sedat Taşdemir'i, Yeşilyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Taner Kılınç'ı ve Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Kazım Karabekir Canal'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

"Akaryakıta gelen zamlar esnafın belini büküyor"

Esnafın son günlerde maliyet artışları ile mücadele ettiğini belirten Başkan Sadıkoğlu, "Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak esnaf odalarımızın her zaman yanındayız. Çünkü dertlerimiz bir, üyelerimizin sıkıntıları bir. Üyelerinin dertlerinin, sorunlarının yukarı taşınmasında üç başkanımızda gayret gösteriyor, biz şahidiz. Esnafımız son günlerde maliyet artışları ile mücadele ediyor. Özellikle akaryakıta gelen zamlar ekonominin can damarı olan esnaf camiasının belini büküyor. Maliyet artışları esnafımız üzerinden doğrudan vatandaşı da etkiliyor. Esnaflarımız ne sorun yaşıyorsa aynı sorunu ticaret erbabı olan bizim üyelerimiz de yaşıyor. Sorunların takipçisiyiz. Çözümü için de elimizi değil gövdemizi taşın altına koyarcasına girişimlerde bulunuyor, mücadele ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu ekonomik dar boğazdan inşallah el birliği ile çıkacağız. Ben bir kez daha başkanlarıma yeni dönem görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Bizleri kabullerinden dolayı da teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Ziyaretlerden dolayı teşekkür eden esnaf odası başkanları da karşılaştıkları tüm sorunları Başkan Sadıkoğlu'na ilettiklerini, çözümü için gayretlerinden dolayı teşekkür ettiklerini belirttiler. Ziyaretlerde, MTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Dinç ve Özcan Dündar ile Meclis Divan Üyesi Ayhan Altunok da yer aldı. - MALATYA

Başkan Sadıkoğlu: Akaryakıt zamları esnafın belini büküyor
Başkan Sadıkoğlu: Akaryakıt zamları esnafın belini büküyor

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Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Ticaret, Malatya, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Sadıkoğlu: 'Akaryakıt zamları esnafın belini büküyor' - Son Dakika


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