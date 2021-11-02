Başkan Sadıkoğlu: "ilk 10 ayın ihracatı 2020'nin tüm ihracatını geçti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "ilk 10 ayın ihracatı 2020'nin tüm ihracatını geçti" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre; Malatya'dan 2021 Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 artışla 46 milyon 479 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre Malatya'dan yapılan ihracatın yüzde 36 artışla 325 milyon 148 bin dolar olarak gerçekleştiğini açıklayan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, bu rakamın 2020 yılının tüm ihracat rakamının üzerinde olduğunu ifade etti. Malatya olarak tüm dünyayı etkisi altına alan salgına rağmen üretmeye ve ihraç etmeye devam ettiklerini dile getiren Sadıkoğlu, "İhracat rakamlarımız her ay artıyor. 2021 Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 artışla 46 milyon 479 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Yılın ilk 10 ayı olan Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artışla 325 milyon 148 bin dolar ihracat gerçekleştirdik, bu rakam 2020 yılının tüm ihracat rakamının çok üzerinde. Potansiyelimize baktığımızda daha gidecek çok yolumuz var. Nitelikli firmalara yer tahsisleri gerçekleştirdik, yeni yatırımlar devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda hem ihracatta hem de üretimde çok daha güçlü bir performans sergileyeceğimize inanıyorum. Şehrimiz bunu yapabilecek kabiliyette ve kapasitededir. Bu zorlu dönemde ihracat yaparak şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayan tüm sanayicilerimize ve çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

"Artan maliyetler sanayicimizi zorluyor"

İhracat rakamlarının sevindirici olduğunu ancak artan maliyetlerin sanayicileri zorladığını da dile getiren Başkan Sadıkoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Sanayicimiz ihraç edeceği ürünleri üretirken ihtiyacı olan ham madde maliyetlerindeki artışlara yetişmekte ciddi anlamda güçlük çekiyor. Tedarik, hammadde, konteyner gibi sorunlarımız devam ederken enerji maliyetlerindeki olağanüstü artışlar rekabet gücümüzü kırıyor. Eylül ve Ekim aylarında doğalgaza yapılan zamların üzerine birde Kasım ayında yapılan yüzde 48'lik zam sanayimize ve üreticilerimize olumsuz yansıyacak. Enerji maliyetlerindeki bu zamlar işimizi daha da zorlaşacak. İş dünyası olarak her koşulda taşın altına elimizi koymaya ve üretmeye devam edeceğiz. Ancak, sürdürülebilir bir sanayi için üreten kesim desteklenmeli ve maliyetlerin düşürülmesi yönünde tedbirler alınmalıdır" - MALATYA