Başkan Sadıkoğlu'ndan kesilen cezalar için af talebi - Son Dakika
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Başkan Sadıkoğlu'ndan kesilen cezalar için af talebi

13.06.2022 13:53
Başkan Sadıkoğlu'ndan kesilen cezalar için af talebi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile görüşen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, zirai ilaç satışı yapan firmalara, "Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi" ve "Gübre Takip Sitemi" üzerinden kesilen cezaların iptalini talep etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile görüşen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, zirai ilaç satışı yapan firmalara, "Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi" ve "Gübre Takip Sitemi" üzerinden kesilen cezaların iptalini talep etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirşiçi, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bölgedeki oda ve borsa başkanlarının yanı sıra akademi ve siyaset camiasından birçok önemli ismin iştirakiyle Diyarbakır'da düzenlenen Tarım Çalıştayına katılan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu önemli temaslarda bulundu.

Çalıştay sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Sadıkoğlu, zirai ilaç satışı yapan firmalara "Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi" ve "Gübre Takip Sitemi" üzerinden kesilen yüklü cezaların bir defaya mahsus affedilmesi için Bakan Kirişçi ile görüştüğünü kaydetti.

"Devletin şefkat yüzünü göstermesini bekliyoruz"

Başkan Sadıkoğlu, "Odamız üyesi firmalarımızla sürekli olarak sektör toplantıları gerçekleştirerek sorun ve talepleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede zirai ilaç satışı yapan firmalarımız "Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi" ve "Gübre Takip Sitemi" üzerinden kesilen yüklü miktardaki cezaların ciddi mağduriyetler doğurduğunu, bazı firmaların iş yapamaz hale geldiğini dile getirdiler. Bakanlığımızın sektördeki hareketliliği kontrol etmek amacıyla uygulamaya aldığı sistemin oldukça öneli olduğunu düşünüyoruz. Ancak özellikle son 2 yılda ekonomide yaşanan sıkıntılı sürecin firmalarımıza çok ciddi maliyetleri oldu. Mevcut koşullarda sektörlerimizin desteklenmesini ve devletimizin bazı konularda şefkat yüzünü göstermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cezalara af talebi

Bakan Kirişçi ile yaptığı görüşmede "cezalar için af" talep ettiğini belirten Sadıkoğlu, "Çalıştay vesilesi ile Diyarbakır'da bir araya geldiğimiz Tarım ve Orman Bakanı Sayın Vahit Kirişçi'ye sektörün yaşadığı sorun ve taleplerin yer aldığı dosyayı sunduk. Yaptığımız görüşmede ise yaşanan mağduriyetin sadece odamız üyelerinin değil ulusal çapta olduğuna dikkat çekerek kesilmiş cezaların bir defaya mahsus affedilmesini talep ettik. Aktardığımız üye beklentileri ve bilgilere yakın ilgi gösteren Bakanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Sektörün yaşadığı bu sorunun en kısa sürede giderileceğine inanıyorum" dedi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Sadıkoğlu'ndan kesilen cezalar için af talebi - Son Dakika

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