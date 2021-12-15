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Başkan Soyer, Shoexpo öncesi ayakkabı sektörüyle buluştu - Son Dakika

Başkan Soyer, Shoexpo öncesi ayakkabı sektörüyle buluştu

15.12.2021 16:45
Başkan Soyer, Shoexpo öncesi ayakkabı sektörüyle buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2022'de 48'inci kez düzenlenecek Shoexpo-Ayakkabı ve Çanta Fuarı için Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde yapılan tanıtım toplantısına katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2022'de 48'inci kez düzenlenecek Shoexpo-Ayakkabı ve Çanta Fuarı için Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde yapılan tanıtım toplantısına katıldı. Soyer, site esnafına seslenerek "Küçücük dükkanlarda bugün dünyayla rekabet eder hale geldiniz. Bunu karşılıksız bırakamayız. İhracat için destek verecek ve tüm sorunlarınızı çözeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye, 16-19 Mart 2022 tarihleri arasında 48. Shoexpo-Ayakkabı ve Çanta Fuarı'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Nobel Expo ve İZFAŞ tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde; Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Odası, Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneği ve İzmir Ayakkabıcılar Odası iş birliğiyle düzenlenecek Shoexpo'nun tanıtımı Işıkkent'teki Ayakkabıcılar Sitesi'nde yapıldı.

Etkinliğe; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Eser Atak ve Yıldız Devran, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, AYKÜSAN Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi Başkanı Süleyman Özcan, üreticiler ve sektör profesyonelleri katıldı.

Soyer: "Karşılıksız bırakmayız"

Ayakkabıcılar Sitesi esnafının beklentilerini hızlı bir şekilde karşılayacaklarını belirten Başkan Tunç Soyer, "Halkapınar'dan günde en az iki takviye araç servisi koyuyoruz. Gösterdiğiniz yerde kreş ve sosyal tesis yapacağız. Tüm yolların asfalt çalışmasına da yılbaşından itibaren başlayacağız" dedi.

Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki esnafla iftihar ettiğini söyleyen Başkan Soyer, "İhracat konusunda yaptıklarınızla göğsümüz kabarıyor. Küçücük dükkanlarda bugün dünyayla rekabet eder hale geldiniz. Bunu karşılıksız bırakamayız. Bu şehrin belediyesi olarak sizlere sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu nedenle Shoexpo'da olmanız çok önemli. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ve İzmir Ticaret Odası bu konuda elinden gelen kolaylığı gösterecek. Sizi alım heyetleri ile buluşturacağız" şeklinde konuştu.

"İhracat desteği için eğitim programı uygulayacağız"

Küresel ayakkabı ticareti hacminin 160 milyar dolara yükseldiğini söyleyen Başkan Soyer, İzmir'in ayakkabı ve çanta konusunda çok önemli bir noktada olduğunu vurguladı.

Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nin sadece İzmir için değil, ülkemiz için de stratejik önem taşıdığını vurgulayan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesleki eğitim ve istihdam sağlamak adına İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ayakkabı sektörüyle ortak çalışıyor. Fuarımızın temel amacı, ülkemizin her yerinden üreticileri alım heyetleri ile buluşturmak ve ülke ekonomisine destek sunmak. İzmir için en temel amacımız ise İzmir ve bölgemizdeki üreticilerin Shoexpo'da daha da görünür olması. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu noktada Işıkkent'teki üreticilerimize destek vermeye ve bu desteği fuar katılımıyla daha ileri taşımaya kararlı. Daha önce fuara katılmamış, ihracat konusunda deneyimi olmayan firmalara ihracat desteği için kısa bir eğitim programı uygulayacağız. Ardından Shoexpo'ya İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çatısı altında katılmalarını sağlayacağız" dedi. - İZMİR

Başkan Soyer, Shoexpo öncesi ayakkabı sektörüyle buluştu
Başkan Soyer, Shoexpo öncesi ayakkabı sektörüyle buluştu
Başkan Soyer, Shoexpo öncesi ayakkabı sektörüyle buluştu
Başkan Soyer, Shoexpo öncesi ayakkabı sektörüyle buluştu

Tunç Soyer, Işıkkent, İhracat, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Soyer, Shoexpo öncesi ayakkabı sektörüyle buluştu - Son Dakika Ekonomi


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