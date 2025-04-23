Başkan Toptaş: "Kumarlı HES ile yılda 6.85 gigawatt saat enerji üreteceğiz"

Kahramanmaraş Kumarlı Hidroelektrik Santrali (HES) Projesiyle ilgili konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, "Bu proje, sadece bir enerji yatırımı değil, aynı zamanda Onikişubat'ın kendi enerjisini üreten, doğaya saygılı ve sürdürülebilir bir kent vizyonunun önemli bir adımı olacak. Yılda 6.85 gigawatt saat enerji üreteceğiz, bu da yaklaşık 16 bin 500 hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak, bütçemize her yıl yaklaşık 25 milyon lira katkı sağlayacak" dedi.

Enerji ihtiyacının her geçen gün arttığı günümüz dünyasında, yerel yönetimlerin kendi kaynaklarıyla enerji üretmesi, sürdürülebilir kalkınmanın temel adımlarından biri olarak kabul ediliyor. Onikişubat Belediyesinin de bu bilinçle hareket ederek, doğal kaynakları etkin kullanma ve enerji üretiminde çevreci alternatiflere yönelme konusundaki kararlılığını ortaya koyduğu ifade edildi. Bu kapsamda Onikişubat'ın Kumarlı Mahallesi'nde tarihi bir yatırımla enerji üssü kuran belediyenin, geçtiğimiz aylarda ihalesini tamamladığı 2.4 megavat elektrik kurulu güce sahip Kumarlı HES Projesi'nde inşa çalışmalarına ara vermeksizin devam ettiği kaydedildi. HES ile yaklaşık 16 bin 500 hanenin yıllık enerji ihtiyacını karşılanabileceği, toprak altına döşenecek 130 santimetre çapında ve 600 metre uzunluğunda borularla su, yükleme havuzundan saniyede 2 metreküp su ile çalışan santral binasına taşınacağı aktarıldı. HES Projesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin yerel yönetimlerde yenilikçi, halk odaklı ve kalkınmacı belediyecilik anlayışının yereldeki güçlü örneklerinden biri olarak öne çıktığı da vurgulandı.

"Çevreye duyarlı projeleri hayata geçiriyoruz"

Bu projeyle birlikte hem doğaya hem de geleceğe yatırım yapıldığının altını çizen Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, "Onikişubat Belediyesi olarak, sadece bugünü değil, geleceği de düşünen bir anlayışla çalışmaya devam ediyoruz. Enerjiye yatırım yapıyor, çevreye duyarlı projeleri hayata geçiriyoruz. AK Parti'mizin, üreten, model, modern ve çevreci belediyecilik vizyonuyla Kumarlı Mahallemizde kurumsal kapasitemizi daha da güçlendirecek çok önemli bir projeye imza atıyoruz. Geçtiğimiz aylarda ihalesini yaptığımız Kumarlı Hidroelektrik Santrali Projemiz kapsamında, toprak altına döşenecek 130 santim çapında ve 600 metre uzunluğunda borularla, suyu yükleme havuzundan santral binamıza taşıyacağız. Saniyede 2 metreküp suyla çalışan bu sistem, 2.378 MWe kurulu güce sahip olacak. Yani yılda 6.85 gigawatt saat enerji üreteceğiz. Bu da yaklaşık 16 bin 500 hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak. Üstelik belediye bütçemize her yıl yaklaşık 25 milyon lira katkı sağlayacak. Bu proje, sadece bir enerji yatırımı değil, aynı zamanda Onikişubat'ın kendi enerjisini üreten, doğaya saygılı ve sürdürülebilir bir kent vizyonunun önemli bir adımı olacak. Enerjisiyle üreten, geliriyle güçlenen bir Onikişubat ve geleceğimiz için, durmadan, duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ