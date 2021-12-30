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Başkan Ünal, "Vizyoner 2021" zirvesini değerlendirdi - Son Dakika

Başkan Ünal, "Vizyoner 2021" zirvesini değerlendirdi

30.12.2021 16:45
Başkan Ünal, "Vizyoner 2021" zirvesini değerlendirdi

MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, gerçekleştirilen "Vizyoner 2021" ile iklim, dijital, girişim ve dönüşüm gibi pek çok konuda hedefler tespit edilerek sorunların çözüm yollarına dair görüşmeler yapıldığını belirtti.

MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, gerçekleştirilen "Vizyoner 2021" ile iklim, dijital, girişim ve dönüşüm gibi pek çok konuda hedefler tespit edilerek sorunların çözüm yollarına dair görüşmeler yapıldığını belirtti.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, iş insanlarını bilgilendirme ve geleceğe hazırlama amacıyla hayata geçirilen "Vizyoner 2021" zirvesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu yılki zirvenin başlığının 'Fark Et' olduğunu belirten Ünal, "Bu mottoyla aslında dijitali, iklimi, dönüşümü ve girişimi Türkiye ve dünyadaki pek çok kişiye fark ettirmek için bu etkinlik gerçekleştiriliyor. Aslında gelecekteki bu çevik dönüşümü, girişimciliği ya da şirketlerin çalışma şeklinin dijitalle birlikte nasıl dönüştüğünü burada anlatmaya çalışacağız" dedi.

Ünal, "Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hedefimizin milli teknoloji hamlesi olduğunu, ülke olarak dijital yetkinlikleri ve dijital olgunluk seviyelerimizi daha yukarı taşınacağını ifade etti. Ayrıca bakanımız modern fabrikaların sayı ve yetkinliğini daha da arttırma hedefine vurgu yaparak hiçbir döviz kurunun, Türkiye ekonomisinin iktisadi gerçekliğinden daha güçlü olmadığını söyledi" ifadelerine yer verdi.

MÜSİAD olarak, ülkenin gelişme ve kalkınması noktasında yol gösterici olabilme, yönlendirebilme ve hedef gösterebilme hususunda çalışmalara aralıksız devam edeceklerini aktaran Ünal, zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - KARABÜK

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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, geri dönüşüm, Cengiz Ünal, Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Başkan Ünal, "Vizyoner 2021" zirvesini değerlendirdi - Son Dakika
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