Başkentli kuyumcuların önceliği mesleğin itibarını artırmak

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odasının (AKSO) yeni Başkanı Timuçin Sönmez, öncelikli olarak kuyumculuk mesleğinin itibarının artırılması, yeni piyasa koşullarında rekabetçiliğin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapacaklarını belirterek, "Kuyumculuk Meslek Kanunu'nun çıkarılması için çalışmalara başlayacak, önerilerde bulunacağız." dedi.

AKSO'nun 28'inci Olağan Genel Kurulu, Gençlik Parkı'ndaki Necip Fazıl Kısakürek Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yapılan seçimlerde Timuçin Sönmez 577 geçerli oydan 300'ünü alarak Odanın yeni başkanı oldu. Sönmez, AA muhabirine, yeni döneme ilişkin hedeflerini anlattı.

Öncelikli olarak kuyumculuk mesleğinin itibarının artırılmasını amaçladıklarını ifade eden Sönmez, yeni piyasa koşullarına uyum için rekabetçiliği güçlendirmeye, inovasyon ve tasarım çalışmalarına ağırlık vereceklerini söyledi.

Sönmez, sektörle ilgili mevzuata da odaklanacaklarına işaret ederek, "Kuyumculuk Meslek Kanunu'nun çıkarılması için çalışmalara başlayacak, önerilerde bulunacağız." diye konuştu.

Türkiye Kuyumcular Federasyonunun kurulması için de çalışacaklarını vurgulayan Sönmez, kuyumculuk mesleğinin hazine ve bankalar nezdinde itibarının güçlendirilmesini sağlayarak, perakende sektörünü tatmin edici şekilde taksitlerin yeniden ayarlanması konusunda ilgililerle görüşmeler yapmayı planladıklarını anlattı.

Sönmez, atölye ve toptancıların İtalya'da olduğu gibi ham maddeye kolay erişebilmeleri için çalışmalar yürüteceklerine dikkati çekerek, altın kiralama müessesesinin çalıştırılarak finansmana kolay ulaşım için çalışmalar yapacaklarını dile getirdi.

"Altın muhasebesinin uygulanabilmesi için çalışmalar yürüteceğiz"

Sönmez, stok altının yarattığı problemlerin önüne geçmek için altın muhasebesinin uygulanabilmesi yönünde çalışmalar yapacakları bilgisini vererek, "Yazar kasa ve alış faturalarındaki limitlerin zamanında ve dalgalanmalardan etkilenmeyecek şekilde belirlenmesinin takibini sağlayacağız. Ürünlerimizin toptan ve perakende fiyatlarının açıklanması konusunda düzenleme yaparak toptancı ve perakendeci meslektaşlarımızın zarar görmelerini önlemek için teknik ve uygulama yöntemlerine yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Sönmez, "Çadır" olarak tabir edilen kampanyalı ürün satışlarının mesleğe ve meslektaşlara zarar vermesini önlemek için kurallarının belirlenmesi ve tüm kuyumcuların bu sistemden faydalanabilir hale getirilmesi yönünde düzenleme önerileri sunacaklarını ifade etti.

Ankara'ya altın rafinerisi önerisi

Sönmez, başkente ilişkin de yeni hedefler koyduklarını belirterek, "Ankara Kuyum Kenti kuracağız, yetkili ayar evlerinin kurulmasını teşvik edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kuyumcuların olduğu bölgelerdeki yetkililerle temasa geçerek bölgelerin güvenliğinin artırılması ve buralarda daha kolay alışveriş yapılabilmesi için çevre düzenlemelerinin yapılmasını sağlayacaklarını vurgulayan Sönmez, "Anafartalar Caddesi'nin restorasyon çalışmalarını destekliyoruz. Caddedeki kuyumcuların kurduğu oluşuma her türlü desteği vereceğiz. Bu tür oluşumların diğer bölgelerde de olması için projeler hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Ankara'da altın rafinerisi kurulması için çalışmaları başlatacaklarını aktaran Sönmez, buna tüm kuyumcuları ortak etmek istediklerini söyledi.

"Organize üretim, satış ve kooperatif alanları oluşturacağız"

Sönmez, sektörde dijital dönüşümü sağlayacaklarını ifade ederek, mesleğin rekabet analizini yaptırarak haksız rekabeti önleyici tedbirleri alacaklarını, üyelerinin fiyat dalgalanmalarından etkilenmemeleri için fiyatlara hızlı ulaşabilecekleri elektronik sistem kuracaklarını bildirdi.

Kuyumcu sayılarının bölgelerin nüfusuna göre ayarlanmasına ilişkin çalışmalar yaparak yeni mağaza açılmasına bir standart ve sınır getirilmesini yetkililerden talep edeceklerini vurgulayan Sönmez, şunları kaydetti:

"Günümüzün en büyük sorunu çırak yetiştirmeye ilişkin gençleri mesleğe özendirmek amacıyla projeler üreteceğiz. Hizmet içi eğitimlere önem verecek, üyelerimize ve çalışanlarına 'Kıymetli ve yarı kıymetli taşlar', 'Satış pazarlama', 'Markalaşma', 'Elektronik okuryazarlık', 'İnternetten satış' konularında eğitimler vereceğiz. Teknoloji, Ar-Ge ve yatırım teşvikleri ile ilgili bilgilendirmeleri yapacak ve yetkili kurumlarla bağlantıları sağlayacağız. İnovasyon çalışmaları yapacağız. Tasarım konusunda ileriye yönelik trendler ve üretilecek modellere ilişkin meslektaşlarımıza yön ve bilgi vereceğiz. Fuarlar ve defileler düzenleyerek meslektaşlarımızın ürünlerinin tanıtımlarını yapmalarını sağlayacağız."

Sönmez, iş ve güç birliği grupları kurarak kümeleşme çalışmalarıyla ihracatın önünü açacaklarını dile getirerek, "Bütün sektörlerde organize üretim, satış ve kooperatif alanları yaratıldı. Bugüne kadar bizim sektörümüzde bu konularla ilgili hiçbir çalışma yapılmadı. Bu alanları hızlı bir şekilde oluşturacağız. Piyasa araştırmaları yaparak müşterilerin eğilimlerini belirleyip, bunları imalatçılara aktarıp, üretimlerini yönlendirmelerini sağlayacağız." dedi.