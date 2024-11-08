BATECH Mentörlük Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

BATECH Mentörlük Eğitimi Tamamlandı

BATECH Mentörlük Eğitimi Tamamlandı

BAKA, girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak için BATECH mentörlük eğitimini başarıyla tamamladı.

08.11.2024 16:24
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Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak amacıyla başlatılan "BATECH Mentörlük" eğitimi başarıyla tamamlandı. İş insanları ve sektör uzmanlarından oluşan mentör adaylarına yönelik olarak gerçekleştirilen program, Antalya'da Antalya OSB Eğitim Salonunda Mentor-Eğitmen Nuri Murat Avcı'nın liderliğinde düzenlendi. Katılımcılar, bu eğitim sonucunda Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) onaylı sertifikalarla mentörlük yetkinliklerini belgelendirecek.

BATECH platformu, Batı Akdeniz'deki girişimcilik ekosistemini destekleyerek yenilikçi fikirleri teşvik etmeyi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlıyor. BAKA'nın girişimcilik kültürünü geliştirme yolunda yürüttüğü Girişimciliğin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında gerçekleşen bu eğitim, TR61 Bölgesi için girişimcilik ekosistemine katkı sunacak mentörlerin yetiştirilmesini hedefliyor.

Eğitime dair düşüncelerini aktaran Mentör-Eğitmen Nuri Murat Avcı; "Mentör adaylarımıza, girişimcilerle birlikte çıkacakları yolculukta, bir ekosistem paydaşı olarak nasıl katkı sağlayabilecekleri üzerine kapsamlı bir eğitim sunduk. Eğitimde, girişimcilerin iş modellerini nasıl geliştirecekleri, uluslararası arenaya açılmaları için neler yapmaları gerektiği gibi konulara da yoğunlaştık. Katılımcıların, bu yetkinliklerle bölgedeki girişimciliği geliştirme yolunda önemli roller üstleneceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

BATECH Platformu Temsilcisi Selin Şen ise; "BATECH olarak, Batı Akdeniz Bölgesi'nde girişimciliği güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için birçok projeye imza atıyoruz. Bu mentörlük eğitimleri, girişimcilik ekosisteminin temel taşlarından biri olan mentör sayısını artırmaya ve daha fazla girişimciye destek sunmaya yönelik önemli bir adım. Bölgedeki iş insanları ve sektör uzmanlarının katkısıyla, ekosistemimizi daha da dinamik hale getirmeyi hedefliyoruz" sözlerini aktardı.

Mentör Adayı Mert Efe SEVİM; "Bu mentörlük eğitimi, dijital dönüşüm danışmanlığı kariyerime beklenmedik bir boyut kattı. Nuri Murat Avcı'nın rehberliğinde, mentörlük sadece bilgi aktarmak değil, aynı zamanda ilham verme sanatı olduğunu keşfettim. Eğitim, teorik bilgiyi pratiğe dökme fırsatı sunarak, girişimcilik ekosisteminde aktif rol alma vizyonumu şekillendirdi. Şimdi anlıyorum ki, gerçek değişim, kendi deneyimlerimizi başkalarının potansiyelini açığa çıkarmak için kullanmakla başlıyor. Bu eğitim, Antalya'dan başlayarak tüm Türkiye'de dijital dönüşüm ve girişimcilik alanlarında kalıcı bir etki oluşturma yolculuğumun başlangıç noktası oldu" dedi.

BATECH, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın liderliğinde, girişimcilik ve inovasyon ekosistemini güçlendirme yolunda bölgedeki iş insanları, sektör uzmanları ve girişimcileri bir araya getirerek büyümeyi ve iş birliğini teşvik ediyor. Mentörlük eğitimlerinin ardından platform, fon desteği, globalleşme programları, hızlandırma etkinlikleri ve kurumsal gelişim eğitimleri gibi birçok alanda girişimcileri destekleyerek bölgesel kalkınma hedeflerine katkı sağlamaya devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi BATECH Mentörlük Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika

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