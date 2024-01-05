Batı Akdeniz'de 2023 yılı ihracatı, 2 milyar 674 milyon dolar oldu

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu:

" Yaş sebze meyve başı çekiyor"

"Çin ilk sırada, ikinci sırada Almanya, üçüncü sırada Rusya, dördüncü sırada Ukrayna ve beşinci sırada da Amerika Birleşik Devletleri var"

ANTALYA - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, 2023 yılında bölge ihracatının geçen yıla oranla yüzde 4.4'lük artışla 2 milyar 674 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Antalya, Isparta ve Burdur illerini içine alan BAİB'in Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, 2023 yılı ihracat verileri, 2024 hedefleri ve ihracatçılar olarak yaşadıkları problemleri paylaştı.

3 gün önce Türkiye'nin ihracat rakamlarının açıklandığını bir nebzede olsa yüzlerin güldürdüğünü belirten Çavuşoğlu, " Ekonomideki olumsuz gidişata rağmen ülkemizde de azda olsa geçen yılın biraz daha üzerinde bir ihracat gerçekleştirmek bizim için sevindirici oldu. Ülke olarak 255 milyar doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirdik. Ülkemiz olarak 0.6 binde 6'lık bir ihracat arttığı gerçekleştirdik. Bölgemiz olarak ise yani Isparta, Burdur, Antalya illerini içeren 10 bin üyenin üzerinde bir üye kapasitesiyle ve özellikle 2023,2 bin 700'e yakın ihracatçımızın, ihracat gerçekleştirdiği bölgemizde toplam 2 milyar 674 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş durumdayız. Bu bölgemiz adına çok sevindirici, özellikle yüzde 4.4 bir oranda gerçekleştirdiğimiz artış bizler için sevindirici oldu. Ülkenin ortalamasının üzerinde bir ihracat gerçekleştirdik. Hemen hemen 7 yedi kata yakın bir artışımız söz konusu oldu. Tabii bu bizler için çok yeterli rakamlar değil. Dünyada yaşanan sıkıntılar, ekonomik daralmalara rağmen bölgemizde yüzde 4'ün zerinde ihracat artışı gerçekleştirmek mutluluk verici oldu" diye konuştu.

"Yaş sebze meyve başı çekiyor"

2023 yılının ilk başlarında kilogram ihracatlarda çok ciddi kayıplar yaşadıklarını dile getiren Çavuşoğlu, " Yine ülkenin üzerinde kilogram artışları sağlayarak, yüzde 10'a yakın bir kayıpla bir önceki yıla oranla ihracatımızı gerçekleştirdik. Buda bizim olumlu sonuçlar getirdi" dedi.

Çavuşoğlu, ihracatta ilk beş sektörün; yaş meyve sebze, maden ve metaller, ağaç ve orman ürünleri, kimyevi maddeler ile demir ve demir dışı ürünler olarak sıralandığını açıkladı.

"İlk 5 ülke"

Bölgeye en büyük katkıyı sağlayan sektörlerin başında yaş sebze ve meyve geldiğinin altını çizen Çavuşoğlu, ciddi bir rekorla 850 milyon dolarla yılı kapattıklarını bu alanda hedeflerinin 1 milyar dolara ulaşmak olduğunu işaret etti.

Bu gerçekleştirilen rakamın Türkiye'nin yüzde 25'ine tekabül ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, " Maden ve metallerde de yerimizi iyice perçinledik. Türkiye'nin yüzde 16 gibi oranda ihracatını bölgemiz gerçekleştirdi. Ülkeler bazında baktığımızda da 2023 yılını Çin ilk sırada, ikinci sırada Almanya, üçüncü sırada Rusya, dördüncü sırada Ukrayna ve beşinci sırada da Amerika Birleşik Devletleri olarak kapatmış durumdayız. Bu kadar olumsuz şartlara rağmen can siperhane yılmadan ihracata artırabilmek döviz kazandırıcı işlemler için çalıştılar. İhracata katkı sağlamak için bizler çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhracatımızın olduğu bölgelerde derinliğimizi kaybetmemek için daha fazla çabalıyoruz. Uzak bölgelere ihracat gerçekleştirmek için faaliyetler yürütüyoruz" diye konuştu.

"Bölge il rakamları"

Çavuşoğlu, bölgenin ihracat ve ithalat verilerini ise şöyle açıkladı: 2023 yılında illerimizin ihracat verileri ise Antalya'dan 2 milyar 199 milyon dolar; Burdur'dan 251 milyon dolar ve Isparta'dan 433 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 2023 yılın ilk 11 aylık döneminde Antalya'nın 1 milyar 667 milyon dolar; Burdur'un 71 milyon dolar ve Isparta'nın 69 milyon dolarlık ithalatı oldu".

"Bir önceki yıla oranla yüzde 4.4'lük artış"

Dünyayı son yıllarda etkileyen Kovid-19 salgını, gıda ve enerji krizleri, iklim değişikliği, doğal afetler gibi birçok sınama ile karşılaşırken, 2023 yılın başında şubat ayında Türkiye'de depremle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Çavuşoğlu, " Tüm bu olumsuzluklara rağmen, 2023 yılını 2,7 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşarak kapatan ve 2023 yılında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4'lük bir artış oranıyla 2.6 milyar dolar seviyelerine ulaşma başarısını gösteren ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum. 2022 yılında ve 2023 yılında artış trendini bozmadan ilerlerken ihracatçılar olarak gelecek planlarımızı da tasarlıyoruz. Yeni pazarlar bulmak için çalışırken halihazırda elimizde olan pazarlardaki konumumuzu güçlendirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda, özellikle Avrupa pazarında çevreyle barışık üretimi desteklemek amacıyla gündeme alınan karbon vergisine karşı ürünlerimizdeki karbon ayak izini azaltmak üzere sürdürülebilir üretim yöntemlerinin yönelmenin gerekliliğini üreticilerimize ve ihracatçılarımıza anlatıyoruz"diye konuştu.

" Isparta'da hedef 500 milyon dolar"

Isparta'nın tüm sektörlerde ihracatının söz konusu olduğunu bilfiren Mirzaoğlu, "Sanayi anlamında bir adım öne çıkmaya başladı. 500 milyon doları biran önce aşıp faklı rakamları konuşmak istiyoruz. Tarım ön plana çıkıyor özellikle elmanın ve diğer ürünlerin etkisiyle" dedi.

"2 milyon 800 milyon dolar hedefi"

Çavuşoğlu, 2024 yılı hedeflerini ise 2 milyon 800 milyon dolara varan ihracat rakamı olarak açıkladı.

Rusya- Ukrayna savaşında normalleşme beklemediklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Kısa sürede düzelecek gibi gözükmüyor. Belirli kesimler tarafından bunun bitirilmesi istenmiyor. Bizler ticaretimize devam ediyoruz. Savaş ortamında bile Türkler ürün satmaya çalışıyor. Ukrayna ihracat açısından ciddi bir başarıdır. Bizim ihracatçımız canını ortay koyup iş yapmaya çalışıyor. Rusya ambargolarla mücadele ediyor" değerlendirmesinde bulundu.