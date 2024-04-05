Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Üyeleri İlk Çeyrekte 653 Milyon Dolarlık İhracat Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Üyeleri İlk Çeyrekte 653 Milyon Dolarlık İhracat Yaptı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üyesi firmalar, yılın ilk çeyreğinde 653 milyon 817 bin 870 dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Mart ayında en fazla ihracatı yaş meyve, sebze sektörü yaparken, en çok ihracat yapılan ülke Çin oldu. Doğal taş ağırlıklı maden ve metaller sektöründe ise ciddi bir toparlanma yaşandı.

05.04.2024 15:45  Güncelleme: 15:48
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Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğine (BAİB) üye firmalar, yılın ilk çeyreğinde 653 milyon 817 bin 870 dolarlık ihracata imza attı.

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, Birlik üyelerinin mart ayı ihracat tutarının 231,1 milyon dolar olduğunu belirtti.

Batı Akdeniz'den mart ayında en fazla ihracat yapan sektörün 79,5 milyon dolarla yaş meyve, sebze sektörü olduğu bilgisini veren Çavuşoğlu, "Maden ve metaller sektörümüzün 36,7 milyon dolar, ağaç, orman ürünleri sektörümüzün 25,9 milyon dolar, kimya sektörümüzün 21,3 milyon dolar, çimento, cam seramik ve toprak ürünleri sektörümüzün ise 9,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiği görüldü." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Kovid-19 salgını döneminde ve sonrasında uzun süre ihracatta ciddi sıkıntılar yaşayan doğal taş ağırlıklı maden ve metaller sektöründe ciddi toparlanma olduğunu bildirdi.

Mart ayında en fazla ihracatın Rusya'ya yapıldığını belirten Çavuşoğlu, şunları ifade etti:

"Rusya'ya yüzde 10,32 gerilemeyle 16,4 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Pandemi sürecinde ve sonrasında ihracatın ciddi oranda gerilediği Çin, eski günlerine döndü ve ihracatçıların azimli çalışmalarıyla ihracat rakamları rekor sevide arttı. Çin'e martta yüzde 34,1 artışla 15,9 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Listenin üçüncü sırasında Ukrayna yer aldı ve bu ülkeye yüzde 1,90 artışla 1,2 milyon dolar ihracat yapıldı. Almanya'ya ise 12,7 milyon dolar ihracat yapıldı. Beşinci sıradaki Romanya ise 1,26 gerileme ile 12,4 milyon dolar ihracat yapılan bir diğer Avrupa ülkesi oldu."

"Doğal taş ürünlerinde önemli artış sağlandı"

İhracatın önemine dikkati çeken Çavuşoğlu, "1673 firmamız yılın ilk çeyreğinde 148 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi. En fazla ihracatı yaş meyve, sebze sektörümüz gerçekleştirirken, en fazla ihracat Çin'e yapıldı." dedi.

Çavuşoğlu, 1 Ocak-31 Mart döneminde de en fazla ihracatın 235,7 milyon dolarla yaş meyve, sebze sektörünce yapıldığına işaret ederek, listenin ikinci sırasında 110,6 milyon dolarla doğal taş ağırlıklı maden ve metaller sektörünün yer aldığını bildirdi. Bu sektörün ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,29 arttığını belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bölgemizin en güçlü 2 sektöründen biri olmaya devam etti. Bu artışta sektörün yarısından fazlasını temsil eden bölgemizin önemli ihraç kalemi olan doğal taş ürünlerinde kaydedilen olumlu gelişmeler rol oynadı. Listenin üçüncü sırasında yer alan ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörümüzün ihracatı yüzde 7,94 artarak 73,5 milyon dolar oldu."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Üyeleri İlk Çeyrekte 653 Milyon Dolarlık İhracat Yaptı - Son Dakika

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