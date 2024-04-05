Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Üyeleri İlk Çeyrekte 653 Milyon Dolarlık İhracat Yaptı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğine (BAİB) üye firmalar, yılın ilk çeyreğinde 653 milyon 817 bin 870 dolarlık ihracata imza attı.
BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, Birlik üyelerinin mart ayı ihracat tutarının 231,1 milyon dolar olduğunu belirtti.
Batı Akdeniz'den mart ayında en fazla ihracat yapan sektörün 79,5 milyon dolarla yaş meyve, sebze sektörü olduğu bilgisini veren Çavuşoğlu, "Maden ve metaller sektörümüzün 36,7 milyon dolar, ağaç, orman ürünleri sektörümüzün 25,9 milyon dolar, kimya sektörümüzün 21,3 milyon dolar, çimento, cam seramik ve toprak ürünleri sektörümüzün ise 9,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiği görüldü." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, Kovid-19 salgını döneminde ve sonrasında uzun süre ihracatta ciddi sıkıntılar yaşayan doğal taş ağırlıklı maden ve metaller sektöründe ciddi toparlanma olduğunu bildirdi.
Mart ayında en fazla ihracatın Rusya'ya yapıldığını belirten Çavuşoğlu, şunları ifade etti:
"Rusya'ya yüzde 10,32 gerilemeyle 16,4 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Pandemi sürecinde ve sonrasında ihracatın ciddi oranda gerilediği Çin, eski günlerine döndü ve ihracatçıların azimli çalışmalarıyla ihracat rakamları rekor sevide arttı. Çin'e martta yüzde 34,1 artışla 15,9 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Listenin üçüncü sırasında Ukrayna yer aldı ve bu ülkeye yüzde 1,90 artışla 1,2 milyon dolar ihracat yapıldı. Almanya'ya ise 12,7 milyon dolar ihracat yapıldı. Beşinci sıradaki Romanya ise 1,26 gerileme ile 12,4 milyon dolar ihracat yapılan bir diğer Avrupa ülkesi oldu."
"Doğal taş ürünlerinde önemli artış sağlandı"
İhracatın önemine dikkati çeken Çavuşoğlu, "1673 firmamız yılın ilk çeyreğinde 148 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi. En fazla ihracatı yaş meyve, sebze sektörümüz gerçekleştirirken, en fazla ihracat Çin'e yapıldı." dedi.
Çavuşoğlu, 1 Ocak-31 Mart döneminde de en fazla ihracatın 235,7 milyon dolarla yaş meyve, sebze sektörünce yapıldığına işaret ederek, listenin ikinci sırasında 110,6 milyon dolarla doğal taş ağırlıklı maden ve metaller sektörünün yer aldığını bildirdi. Bu sektörün ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,29 arttığını belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Bölgemizin en güçlü 2 sektöründen biri olmaya devam etti. Bu artışta sektörün yarısından fazlasını temsil eden bölgemizin önemli ihraç kalemi olan doğal taş ürünlerinde kaydedilen olumlu gelişmeler rol oynadı. Listenin üçüncü sırasında yer alan ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörümüzün ihracatı yüzde 7,94 artarak 73,5 milyon dolar oldu."
Son Dakika › Ekonomi › Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Üyeleri İlk Çeyrekte 653 Milyon Dolarlık İhracat Yaptı - Son Dakika
Ardahan'da tarımsal üretimi artırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Valilik tarafından düzenlenen projeler kapsamında 362 üreticiye 181 ton arpa ve yulaf tohumu dağıtıldı. Dağıtılan tohumlar 7 bin 240 dekar alanda ekilecek. Tarım ve Orman İl Müdürü, Ardahan'ın tarım ve hayvancılık potansiyelini daha üst seviyeye taşımak için çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul, turistlerin ilgi odağı haline geldi. Özellikle Orta Doğu ülkelerinden gelen turist sayısında artış yaşanıyor. İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginlikleri ile birlikte bayram tatili, yerli ve yabancı turistlerin şehri ziyaret etme isteğini artırdı. Otellerde doluluk oranları yüzde 60 seviyelerine ulaştı.
Ege Manisalılar Federasyonu, federasyona bağlı dernekler ve üyelerini iftar sofrasında bir araya getirdi. İzmir Tepekule Kongre Merkezindeki programa, İzmir ve Manisa'nın siyaset ve iş dünyasından önemli isimleri katıldı.
Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Ramazan Bayramı münasebetiyle geleneksel olarak düzenlediği kurum içi bayramlaşma programını gerçekleştirdi. Denizli OSB personeli düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Programda Bölge Müdürü Ahmet Taş ve birim amirleri konuşmalar yaptı. Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu'nun rahatsızlığı nedeniyle programa katılamadığı belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?