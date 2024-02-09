Batı Akdenizli firmalar, Hindistan ve Orta Doğu\'ya yönelerek mermer ihracatını artırmayı hedefliyor

Türkiye'nin maden ihracatında önemli potansiyele sahip Batı Akdenizli firmalar, mermer sektöründeki pazarı büyütmek için Hindistan ve Orta Doğu ülkelerine yöneldi.
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin (BAİB) yaklaşık 500 milyon dolarlık maden ihracatının 314 milyon 390 bin dolarını oluşturan mermer, en fazla Çin tarafından alıcı buluyor. Çin'e alternatif pazar arayışına giren sektör temsilcileri, farklı ülkelere ticari heyet ziyaretleri düzenlemeye başladı.
BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, madencilik ve özellikle mermer sektöründe bölgede ciddi ihracat rakamlarına ulaşan firmaların olduğunu söyledi.
Mermerin içinde bulunduğu maden grubunun, en fazla ihraç edilen sektörler sıralamasında ikinci sırada yer aldığını belirten Çavuşoğlu, sektörün bu yıla da artışla başladığını kaydetti.
Sektör yıla artışla başladı
Yılın ilk ayında maden grubunun, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 33,35 oranında artışla 43 milyon 897 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini dile getiren Çavuşoğlu, bu rakamın 23 milyon 652 bin dolarlık kısmını mermerin oluşturduğunu vurguladı.
Mermerin en fazla Çin'e gönderildiğini aktaran Çavuşoğlu, "Çin'de yaşanan inşaattaki durgunluk nedeniyle ihracatımız düştü. Yılın ikinci yarısından sonra Çin'in biraz toparlanması ve firmalarımızın farklı ülke arayışlarıyla ihracatımız artışa geçti. İkinci yarıdan sonraki ciddi artışlarla yılı eksi olmadan kapatmayı başardık." dedi.
Çavuşoğlu, tek bir pazara bağlanmamak amacıyla birlik olarak alternatif pazarlar üzerinde çalışmalar yaptıklarını bildirdi.
Bir yandan Ticaret Bakanlığının desteklediği Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi'ne dahil olduklarını bir yandan da sektör paydaşlarıyla alıcı ülkelere ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, "Hindistan ve Orta Doğu ülkeleri ön plana çıkıyor. Buralardaki payımızı artırırsak Çin'de yaşanan azalmayı giderebiliriz. Buralarda varlığımızı daha da artırarak istiyoruz. Bunu yapabilirsek ihracatımızı daha da artırmış olacağız." diye konuştu.
Ümit Mirza Çavuşoğlu, bu tür çalışmalarla maden ve mermer ihracatını geçen yılki rakamın üstüne çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.
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