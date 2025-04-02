Batı Karadeniz'i Keşfet Programı Duyuruldu - Son Dakika
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Ekonomi

Batı Karadeniz'i Keşfet Programı Duyuruldu

Batı Karadeniz\'i Keşfet Programı Duyuruldu

KUZKA, 2025 için Kastamonu, Çankırı ve Sinop'a 15 milyon TL destekle turizm programı başlattı.

02.04.2025 12:35
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Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Kastamonu, Çankırı ve Sinop'a yönelik uygulanacak 2025 yılı Batı Karadeniz'i Keşfet Alternatif Destek Programı ilan edildi. Program kapsamında KUZKA tarafından bölgede gerçekleştirilecek turlara ve kilit etkinliklere toplamda 15 milyon TL destek sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan TR82 Bölgesine yönelik Batı Karadeniz'i Keşfet Alternatif Destek Programı'nı ilan edildi. TR82 Bölgesi'ndeki konaklama tesislerinde toplam geceleme sayısının arttırılması ve Bölgede turizm sektör gelirlerinin arttırılması amaçlayan 15 milyon TL bütçeli program kapsamında, seyahat acentaları tarafından düzenlenecek konaklamalı tur programlarının, Turistik Tuz Ekspresi turlarının ve Bölgede gerçekleştirilecek kilit etkinliklerin desteklenmesi planlanıyor.

Bölgede ilk kez 2024 yılında uygulandı

TR82 Bölgesi özelinde ilk kez 2024 yılında uygulanan Batı Karadeniz'i Keşfet Alternatif Destek Programı ile TÜRSAB A Grubu seyahat acenteleri tarafından Bölgede gerçekleştirilen 2 ya da 3 gece konaklamalı tur programları ve tren turu paketleri desteklenmişti. Özellikle Ankara'dan hareketli günübirlik Turistik Tuz Ekspresi tur programları başarıyla uygulanmış, 11 tren seferi tam doluluk ile icra edilmişti. 2025 yılında bir kez daha uygulamaya alınan Batı Karadeniz'i Keşfet Alternatif Destek Programı kapsamında, Turistik Tuz Ekspresi tren turu paketleri ile Bölgeye gerçekleştirilecek 2 ve 3 gece konaklamalı tur programları yine destek kalemlerinin içinde yer alırken, 1 gece konaklamalı tur programları da destek kapsamına alındı. Kastamonu Çankırı ve Sinop illerinde en az 1 gece ve 1 gün süreli konaklamalı tur paketleri teşvik programından faydalanabilecek.

Toplam bütçe 15 milyon TL

15 Milyon TL toplam bütçeli program çerçevesinde, 1 gece konaklamalı paketlerde kişi başı destek miktarı 750 TL olarak belirlenirken, 2 ve 3 gece konaklamalı paketlerde kişi başı destek miktarı gecelik bin TL olacak. Bu yıl ilk kez yurtdışı konaklamalı tur programlarına yönelik ek desteklerle genişletilen program çerçevesinde destek miktarı kişi başı gecelik 3 bin TL olarak uygulanacak. Turistik Tuz Ekspresi tur paketleri için belirlenen destek tutarı ise yıl boyunca kişi başı 800 TL olacak.

Kilit etkinlikler de desteklenebilecek

2025 Yılı Batı Karadeniz'i Keşfet Alternatif Destek Programı, tur paketleri dışında Bölge'de gerçekleştirilecek kilit etkinliklerin desteklenmesine yönelik yeni bir bileşen de içeriyor. Bölgedeki sosyal ve kültürel yaşamı destekleyici, ziyaretçiler için katma değerli deneyimler sunan etkinlikler için azami 400 bin TL'ye kadar olan destek de verilebilecek. 2 Nisan tarihinde ilan edilen Batı Karadeniz'i Keşfet Alternatif Destek Mali Destek Programı'na bütçe sınırları dahilinde kilit etkinlikler için 30 Eylül 2025, tur paketleri için 12 Aralık 2025 tarihine kadar başvuru yapılabilinecek.

Programın destek tutarları ve özel şartlarıyla ilgili detaylı bilgiye Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın resmi web sitesi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Batı Karadeniz, kastamonu, Ekonomi, Çankırı, Turizm, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Batı Karadeniz'i Keşfet Programı Duyuruldu - Son Dakika

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