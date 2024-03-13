Batman\'da arıcılığın geliştirilmesi için 306 arıcıya polen tuzaklı kovan dağıtıldı

Batman'ın Sason ilçesinde arıcılığın geliştirilmesi ve organik bal üretiminin arttırılması eylem planı dahilinde 306 arıcıya yüzde 75 hibeli 2 bin polen tuzaklı fenni kovan dağıtıldı.
İlçede prolin değeri yüksek olan bal üretildiğini belirten Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, geçtiğimiz yıl da şehirde 4 ton organik bal üretildiğini söyledi. Bugün ilçede yüzde 75 hibeli polen tuzaklı arı kovanı dağıtımı yapacaklarını ifade eden Aydın, ilçenin organik ve kaliteli bal üretimi ile ön plana çıkan bir ilçe olduğunu dile getirdi. Batman'da toplam 64 bin arılı kovan olduğuna değinen Aydın, "Geçtiğimiz yıl ilimizde 4 bin ton organik bal üretildi. Bu ilçede üretilen balın özeliği prolin miktarının çok yüksek çıkmasıdır. Sason'da üretilen balın prolin miktarının bin 400'e kadar çıktığını gördük. Prolin miktarı balın sentetik olmadığını gösteren, doğal olduğunu gösteren bir derecedir. Şu an burada 306 arıcımıza 2 bin adet polen tuzaklı arı kovanı dağıtımı yapacağız. Bunun yanında bal üretimini artırmak için arı otunu da vereceğiz. Balımızın daha kaliteli ve daha verimli olması için arıcılarımıza desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.
"Sason'da üretilen bal, Türkiye'nin en kaliteli balıdır"
Sason'da üretilen balın florası yüksek bir ortamda üretildiği için Türkiye'nin en kaliteli balı olduğunu belirten arıcı Sait Karabulut, "Sason'da florası yüksek yerlerde bal üretimi yapıyoruz. Balımız çok kaliteli oluyor ancak bin bir zahmetle üretiyoruz. Arılarımız geven, kekik ve benzeri birçok çiçek türünden besleniyor. Bu yüzden bal kaliteli oluyor. Ürettiğimiz balı Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz" diye konuştu.
Çiftçi Alptuğ Belge ise, ilçede çok kaliteli bal üretildiği için kendisinin de bal üretimine başladığını belirterek, devletin verdiği destekten dolayı memnun olduğunu kaydetti. - BATMAN
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