Batman\'da Arıcılığın Geliştirilmesi ve Bal Üretiminin Arttırılması İçin 524 Arıcıya Destek

Batman'da arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminin arttırılması eylem planı dahilinde 524 arıcıya, yüzde 75 hibeli 4 bin polen tuzaklı fenni kovan dağıtıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen polen tuzaklı fenni kovanı dağıtım törenine katılan Vali Ekrem Canalp, üreticilere hitaben yaptığı konuşmada, dünyada Türkiye'nin bal üretiminde Çin'den sonra ikinci sırada olduğunu, bu başarının arkasında hayata geçirilen projelerin olduğunu söyledi.
Ülkede şehirleşmeyle birlikte tarımla uğraşan nüfus oranında ciddi bir düşüş olduğunun altını çizen Vali Canalp, köylerde tarımla uğraşan nüfusun yaş ortalamasının 65 yaş üstüne çıktığını belirterek, gençleri çiftçiliğe teşvik etmek için de genç çiftçi projelerinin uygulandığını kaydetti.
Arıcılıkla uğraşan üreticilere desteğin esirgenmemesi gerektiğini dile getiren Vali Canalp, "Bundan bir yıl önce ilgili kurum ve kuruluşlarımızla arıcılığı geliştirme eylem planı hazırladık. Bu eylem planının temel ilkesi üretimi artırmaktı. Daha fazla arı kovanı, daha fazla üretici ve daha fazla arı ürünü elde etmektir. Bu eylem planının ilk merhalesini bugün hayata geçiriyoruz. 4 bin adet arı kovanını çiftçilerimize dağıtıyoruz. Eylem planının diğer bir ayağı geleneksel yöntemlerle yapılan arıcılığı teşvik etmektir. Bunun için de geleneksel unsurları barındıran, aynı zamanda modern arıcılığın gereklerini de içinde barındıran kendi kovanlarımızı geliştirdik. Birkaç hafta içerisinde o kovanların da dağıtımını yapacağız. Bu çerçevede hem geleneksel yöntemlerle geliştirdiğimiz arı ürünlerini hem de modern yöntemlerle yapılan arı ürünleri üretimini artırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda üretmiş olduğumuz bu arı ürünlerin katma değerini artırmak için de gerekli alt yapıyı hazırlıyoruz. Üretilen bu ürünleri nihai ürün haline getirmemiz gerekiyor. Bu da neye tabidir; bizim bunları Batman'da gerektiği şekilde hazırlamamızdır. Bunun için de neye ihtiyacımız var; hayata geçireceğimiz Gıda İhtisas OSB'dir, dedik. Her sektörde; arıcılıkta, tarımsal ürünlerde ve hayvancılıkta ürünlerinin tamamında olması gereken şey, bu bölgede ve Batman'da üretmiş olduğumuz ürünleri katma değeri yüksek ürün haline getirecek olan Gıda İhtisas OSB'yi kurmaktır" ifadelerine yer verdi. - BATMAN
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