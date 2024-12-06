Batman'da Yeni İş Yerleri Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Batman'da Yeni İş Yerleri Artıyor

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Batman'da yeni açılan iş yerleri, kapananlardan daha fazla. E-ticaret ve emlak sektörü öne çıkıyor.

06.12.2024 13:00
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Batman'da yeni açılan iş yerleri kapanan iş yerlerinden daha fazla oldu

BATMAN - Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Sıddık Çiftçi, yeni açılan iş yerlerinin kapanan iş yerlerinden daha fazla olduğunu belirti.

Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı 5 bin 42 esnaf faaliyet gösteriyor. Odaya bağlı yeni açılan esnaf gruplardan en çok iyi faaliyet gösteren esnaflar e ticaret ve emlakçılık olduğu belirtildi. Batman'da yeni açılan iş yerlerinin kapanan iş yerleri daha çok olduğunu söyleyen Batman Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Sıddık Çiftçi "Odamıza üye sayımız şu anda 5 bin 42'dir. Her yıla ait verilerimiz bulunmaktadır. 5 bin 42 üyemiz 147 sektöre dağılıyor. 147 sektörde en çok bulunan bakkal gıda ürünleri satan iş yerleri esnafımızdır. Yıldan yıla esnafımız artıyor iş yerlerini kapatanlar da oluyor. 2023 ile 2024'teki EYT emekliliğe bağlı birçok esnafımız kapatmak zorunda kaldı orada bir azalma oldu. Genel olarak aydan aya açılan iş yerleri kapanan iş yerlerinden daha çoktur. Genel olarak açılıyor belirgin olarak diye bileceğimiz son 2 yıl içinde e- ticaret ve emlakçılık artı. Emlakçılıkta yapılan yeni düzenlemelerin ardından bayağı bir sektörde açılmalar oldu. Yeni açılan tüm sektörler bazında söyleyelim yiyecek sektörü, gıda, marketçilik, lokanta, giyim, internet üzerinden alışveriş yapan sektör birinci sırada yer alıyor. Batman'da son 2,5 yılı baz alırsak yüzde 22 ile 25'lik artış olmuştur. Baz aldığımız 2,5 yıl içinde açılan iş yeri sayımız, kapanan iş yeri sayımızdan daha fazla olmuştur" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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