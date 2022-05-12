Batman'ın petrol çıkan ilk köyü, 74 yıldır elektriği ücretsiz kullanıyordu: O uygulamaya son verildi, köylüler tepkili - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'ın petrol çıkan ilk köyü, 74 yıldır elektriği ücretsiz kullanıyordu: O uygulamaya son verildi, köylüler tepkili

12.05.2022 15:18

Batman'ın Yakıtlı köyünde, 74 yıl önce dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün talimatıyla uygulanan 'ücretsiz elektrik' uygulamasına son verildi. Köylüler, karara tepki gösterirken, TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada köyde hane sayısının gittikçe arttığı belirtildi.

Türkiye'de 1948 yılında ilk petrol üretiminin gerçekleştiği Raman Dağı'ndaki petrol kuyuları ile iç içe olan Yakıtlı köyüne, ücretsiz elektrik verilmeye başlandı. Kuyuların açılışını yapan dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün talimatı ile başlayan 'ücretsiz elektrik' uygulaması, 74 yıl sonra sonlandırıldı.

Konuyla ilgili Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda 30- 35 haneye çıkan köyde kullanılan enerjinin maliyetinin yıllık 5 milyon 700 bin TL olduğu belirtildi. Açıklamada "Kullanılan bu enerjinin TPAO tarafından karşılanması nedeniyle köyde hane sayısı gün geçtikçe katbekat artmakta ve bu durum enerji kapasitemizi zorlayarak bazı kuyularımızın stop etmesine sebebiyet vermektedir" denildi.

Batman'da İnönü'nün talimatıyla 74 yıldır elektriği ücretsiz kullanıyorlardı! Enerji kesilince köylüler isyan etti

"KENDİLERİNE DEFAATLE SÖYLENMİŞTİR"

Köylülerin mağdur edilmediği belirtilen açıklamada, "Ayrıca ilgili kanun gereğince TPAO tarafından Yakıtlı köyünün elektrik enerjisinin karşılanması kanunen mümkün olmadığı gibi İş Güvenliği Kanunu'nca da çok büyük yasal sorumluluklar getirmektedir. Son 6 ayda Yakıtlı köyü sakinleri ve enerji şirketi yetkililerinin de katıldığı toplantılar neticesinde köy sakinlerinin enerji şirketine dilekçe ile abonelik başvurusu yapmaları gerektiği, kendilerine defaatle söylenmiştir ve bu süreç içerisinde köy sakinleri mağdur edilmemiştir. Hatta enerji şirketinden sağlanacak yeni enerji için nakil hatlarının köye kadar TPAO tarafından çekilmesi dahi üstlenilmiştir" ifadelerini kullandı.

Batman'da İnönü'nün talimatıyla 74 yıldır elektriği ücretsiz kullanıyorlardı! Enerji kesilince köylüler isyan etti

"55 YIL ÖNCE SEÇMEN SAYISI 365'Tİ"

Kararın ardından köylüler, duruma tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kendilerine imkan sağlandığını, şimdiyse bunun ellerinden alındığını belirten Yakıtlı köyü muhtarı Abdulsamet Gezici, 55 yıl önce başka illerden gelip kuyuda çalışanlar ve aileleriyle birlikte köyde 70 hanenin bulunduğu, sadece seçmen sayısının o dönem 365 olduğunu söyledi. Gezici, "Petrol çıkınca köyümüze müjdelerle gelen İnönü, o tarihlerde ilkokul yaptırdı. Köyümüzü, önce Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) ardından da TPAO, 'kardeş köy' ilan etti. 1950 yılında 5 derslikli ilkokuldan mezun olanlar, daha sonra petrol mühendisi oldu. Ben de bu okuldan mezun olup, TPAO'da çalıştım. MTA'dan sonra TPAO Genel Müdürlüğü ile bakanlık görevini sürdüren Korkut Özal da köyümüzün TPAO'nun imkanlarından yararlandırılması için dönemin yetkililerine talimat vermişti. 55 yıl önce köyümüzde sadece seçmen sayısı 365'ti. Şimdilerde hane sayımız 12. Yıllardır TPAO ile iç içeyiz. Hiçbir sorunumuz olmadı. Şimdi de köyümüze verilen enerjinin kesilmesine anlam veremiyoruz" dedi.

Batman'da İnönü'nün talimatıyla 74 yıldır elektriği ücretsiz kullanıyorlardı! Enerji kesilince köylüler isyan etti

"KUYULARA GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ"

Köylülerden Abdulhakim Akman da köyde oturanların çoğunun TPAO emeklisi olduğunu belirterek, "Köyümüzde kalanların sayısı, iki elin parmak sayısını geçmiyor. TPAO'ya kabarık bir elektrik faturası da çıkardığımız iddialarına da katılmıyoruz. Halen günde 8 bin varil petrolün üretildiği kuyulara gözümüz gibi bakıyoruz. En ufak bir arızada TPAO yetkililerini uyarıyoruz. Petrolün tarlalara akmasını da engelliyoruz. Kardeş köye bu yapılmamalı" diye konuştu.

YORUMLAR (1)
  • Ali murat Çetinkaya: iyi olmuş bedava olmaz fakir fukaranın yetimin garib gurabanın hakkını yiyiyorsunuz tam yerinde olmuş Cevap Yaz 10 5 Yayından Kaldır
500
Son dakika! Batman'da köpek saldırısı sonucu 20 gün yoğun bakımda kalan genç kız iyileşti Son dakika! Batman'da köpek saldırısı sonucu 20 gün yoğun bakımda kalan genç kız iyileşti Son dakika haberi | Kuzey Makedonya'da 'Swift Response 22' askeri tatbikatı düzenleniyor Son dakika haberi | Kuzey Makedonya'da 'Swift Response 22' askeri tatbikatı düzenleniyor

cumhurbaşkanı, İsmet İnönü, Petrol, Batman, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Batman'ın petrol çıkan ilk köyü, 74 yıldır elektriği ücretsiz kullanıyordu: O uygulamaya son verildi, köylüler tepkili - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
16:49 AK Partili Bülent Turan'dan "Canan Kaftancıoğlu" tepkisi: "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!"
16:47 Kourtney Kardashian 15 milyon liralık nişan yüzüğünü kırınca saatlerce ağladı
16:38 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı
16:34 Nagehan Alçı'dan beklenmedik Canan Kaftancıoğlu sözleri: Bu rezaleti kabul etmiyorum
16:23 Kaftancıoğlu kararından sonra Meclis'te koltuklar boşaldı: TBMM tatile girebilir
16:20 İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na destek: Başkanımızın yanındayım!
16:17 Tether'de düşüş paniği: CTO'dan açıklama geldi
16:16 Ayşegül Aldinç ve Bige Önal'dan MHP'li vekil Ahmet Çakar'a "Melis Sezen" tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 17:15:43. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'ın petrol çıkan ilk köyü, 74 yıldır elektriği ücretsiz kullanıyordu: O uygulamaya son verildi, köylüler tepkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement