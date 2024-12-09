Batmanlı Kuyumculardan Sahte Altın Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Batmanlı Kuyumculardan Sahte Altın Uyarısı

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Kuyumcular, sahte altın konusunda dikkatli olunması ve güvenilir yerlerden alışveriş yapılmasını önerdi.

09.12.2024 09:52
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Batmanlı kuyumculardan sahte altın uyarısı

BATMAN - Batman'da kuyumcular, yatırım ve ziynet eşyası olarak tercih edilen altının güvenilir kuyumculardan alınmasının büyük önem taşıdığını ve sahte altına dikkat çekti.

Altının, değeri düşmeyen bir yatırım aracı olduğunu belirten kuyumcu Celal Uğurlu, vatandaşların altını genellikle ileriye yönelik yatırım amaçlı aldığını, çocuklarını evlendirmek, ev, arsa veya tarla almak gibi nedenlerle tercih edildiğini söyledi. Altında damga ve işaret bulunuyorsa sıkıntı sorun olmadığını belirten Uğurlu, "Ancak bu işaretler yoksa nerede yapıldığı belli olmadığı için alınmamalı. Çeyrek altın ve cumhuriyet altınlarında ise patent bulunmadığından güvenilir kuyumculardan alınması çok önemli" dedi.

Memduh Obut ise, altının güvenilirliğini sağlamak için garanti kartı alınmasını önerdi. Obut, "Altın alırken mutlaka tanıdık kuyumculardan alınmalı. Ayrıca altıncıda bulunan kart, bir nevi garanti belgesi gibidir. Biz de çalıştığımız firmalardan garantili bir şekilde altın alıyoruz" diye konuştu.

Batmanlı kuyumcular, vatandaşları sahte altın ve dolandırıcılığa karşı uyararak, dikkatli alışveriş yapılması gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: İHA

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