Bayburt Belediyesi\'nde memur ve işçilere zam yapıldı

Bayburt Belediyesi'nde memur maaşlarına yüzde 120, işçi maaşlarına ise yüzde 49,25 ile 3 bin lira seyyanen zam yapıldı.

Başkan Hükmü Pekmezci, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Salonundaki toplantıda, belediye çalışanlarına verilecek zam oranlarını açıkladı.

Pekmezci, 5 yıllık süreçte çalışanlarıyla beraber kente hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Çalışanlarla kader birlikteliği yaptığını ifade eden Pekmezci, şu değerlendirmede bulundu:

"Belediye Başkanı olarak görev yaptığım süre içerisinde her birinizi kendimden bir parça bilerek elimden geldiği kadar korumaya ve doğru olana yönlendirmeye gayret ettim. Hangi birimde ve nerede olursanız olun sizin için yapılması gereken her şeyin en güzelini yapmaya çalıştım. Biz birlikte bir yola çıktık. Elimizden geldiği kadar gayret ettik, çalıştık. Bu gayretimizle belki de Bayburt tarihinin yapılabilecek en güzel çalışmalarını yaptık."

Pekmezci, çalışanların maddi beklentilerini en iyi şekilde karşılamaya gayret ettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"54 memurumuz var. Memur arkadaşlarımızı ilgilendiren katsayı konusunda maaşa bağlı katsayılarınızı en yüksek seviye olan yüzde 120 olarak belirliyoruz. Bu belirlediğimiz rakam, en yüksek rakamı baz alarak ortaya koyduğumuz rakamdır, Allah hayırlı etsin. Ramazan Bayramı ödemesini 2 bin liradan 4 bin liraya, Kurban Bayramı ödemesini ise 3'ten 6 bin liraya çıkardık. 38 kişilik kadrolu işçilerimize ise devletin verdiği yüzde 49,25'lik zammın yanında her ay seyyanen 3 bin lira veriyoruz. 156 kişilik BAYBELSAN işçilerimiz için de devletin verdiği yüzde 49,25 zammın yanında her ay seyyanen 3 bin lira veriyoruz. Asgari ücretle çalışan işçilerimiz için ise şunu söylemek istiyorum. Biz, sizlerle beraber gerçekten kader birliği ettik. Allah nasip ederse önümüzdeki aydan itibaren sizlere sendika hakkı vereceğiz ve belediyenin personeli olarak sürekli çalışacaksınız. Allah yolumuzu ve bahtımızı açık etsin."

Hak-İş Sendikası İl Başkanı Hayrettin Uluca, Bayburt Belediyesi Hizmet-İş Kadrolu İşçi Temsilcisi Barış Kalekahyası ve Hizmet-İş BAYBELSAN Şirket Temsilcisi Ümit Tekdemir, Pekmezci'ye teşekkür etti.