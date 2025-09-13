Bayburt Kehribarı: Doğadan Takıya

Bayburt'ta topraktan çıkarılan kehribar, zahmetli işlemlerden geçirilerek takı ve rengarenk tespihlere dönüştürülüyor. Uzun yıllar köylüler tarafından yakacak olarak kullanılan kehribar, bugün gramı altınla yarışan değerli bir taş olarak ekonomiye kazandırılıyor.

TOPRAKTAN ATÖLYEYE UZANAN YOLCULUK

Fosilleşmiş ağaç reçinesi olan kehribar, doğadan çıkarıldıktan sonra kentin tek taş işlemecisi Bayram İpek'in atölyesinde işleniyor. Kasaplar Çarşısı'ndaki 20 metrekarelik atölyesinde çalışan İpek, taşı kesme, zımparalama, silme ve parlatma işlemlerinden geçirerek kolye, yüzük, küpe, bileklik ve tespih haline getiriyor.

"HER TAŞ KEHRİBAR DEĞİLDİR"

Kehribarın doğada ayırt edilmesinin güç olduğunu vurgulayan İpek "Gramı altınla yarışan Bayburt kehribarını doğadan saf haliyle çıkarıp atölyemize götürüyoruz. Ancak bu demek değildir ki her taş kehribardır, doğada anlaşılması çok zordur" dedi.

EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

Bayburt'un farklı bölgelerinden değişik renklerde kehribar çıkardığını söyleyen İpek, "Kehribarı çıkarmak ve işleyerek takı haline getirmek zahmetli bir iş. Yıllardır çalışıyorum ve bu taşları ekonomiye kazandırarak halkın hizmetine sunmaya gayret ediyorum" ifadelerini kullandı.