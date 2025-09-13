Bayburt Kehribarı: Doğadan Takıya - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Bayburt Kehribarı: Doğadan Takıya

Bayburt Kehribarı: Doğadan Takıya
13.09.2025 09:54  Güncelleme: 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta çıkarılan kehribar, emekle işlenip takı ve tespih haline getiriliyor.

Bayburt'ta topraktan çıkarılan kehribar, zahmetli işlemlerden geçirilerek takı ve rengarenk tespihlere dönüştürülüyor. Uzun yıllar köylüler tarafından yakacak olarak kullanılan kehribar, bugün gramı altınla yarışan değerli bir taş olarak ekonomiye kazandırılıyor.

TOPRAKTAN ATÖLYEYE UZANAN YOLCULUK

Fosilleşmiş ağaç reçinesi olan kehribar, doğadan çıkarıldıktan sonra kentin tek taş işlemecisi Bayram İpek'in atölyesinde işleniyor. Kasaplar Çarşısı'ndaki 20 metrekarelik atölyesinde çalışan İpek, taşı kesme, zımparalama, silme ve parlatma işlemlerinden geçirerek kolye, yüzük, küpe, bileklik ve tespih haline getiriyor.

Köylülerin yüzünü güldüren taş: Gramı altınla yarışıyor

"HER TAŞ KEHRİBAR DEĞİLDİR"

Kehribarın doğada ayırt edilmesinin güç olduğunu vurgulayan İpek "Gramı altınla yarışan Bayburt kehribarını doğadan saf haliyle çıkarıp atölyemize götürüyoruz. Ancak bu demek değildir ki her taş kehribardır, doğada anlaşılması çok zordur" dedi.

Köylülerin yüzünü güldüren taş: Gramı altınla yarışıyor

EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

Bayburt'un farklı bölgelerinden değişik renklerde kehribar çıkardığını söyleyen İpek, "Kehribarı çıkarmak ve işleyerek takı haline getirmek zahmetli bir iş. Yıllardır çalışıyorum ve bu taşları ekonomiye kazandırarak halkın hizmetine sunmaya gayret ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, bayburt, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bayburt Kehribarı: Doğadan Takıya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 ilde ’C31K platformu’ operasyonu 30 kişi yakalandı 14 ilde 'C31K platformu' operasyonu! 30 kişi yakalandı
Serdar Dursun Süper Lig’e geri döndü İşte yeni takımı Serdar Dursun Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
Takla atan otomobilden çıkartılan sürücünün ilk isteği şaşırttı Takla atan otomobilden çıkartılan sürücünün ilk isteği şaşırttı
Galatasaray, 15 yaşındaki genç golcüyü transfer etti Galatasaray, 15 yaşındaki genç golcüyü transfer etti
Ameliyathanede skandal: Hemşire ile ilişkiye giren doktor, meslektaşına yakalandı Ameliyathanede skandal: Hemşire ile ilişkiye giren doktor, meslektaşına yakalandı
Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45’ten fazla kazandırdı Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı

11:33
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltı kararı verilen isimler belli oldu 9’u aranıyor
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltı kararı verilen isimler belli oldu! 9'u aranıyor
11:30
Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım
Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım
10:45
Alperen Şengün’den canlı yayında itiraf: Ona en iyi Rolex’i alacağım
Alperen Şengün'den canlı yayında itiraf: Ona en iyi Rolex'i alacağım
10:44
Zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin’den açıklama var
Zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu? Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin'den açıklama var
10:38
Cübbeli Ahmet Hoca’nın oğlu evlendi: İşte düğünden ilk görüntüler
Cübbeli Ahmet Hoca'nın oğlu evlendi: İşte düğünden ilk görüntüler
09:31
Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada
Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 11:53:06. #7.13#
SON DAKİKA: Bayburt Kehribarı: Doğadan Takıya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.