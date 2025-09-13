Bayburt'ta topraktan çıkarılan kehribar, zahmetli işlemlerden geçirilerek takı ve rengarenk tespihlere dönüştürülüyor. Uzun yıllar köylüler tarafından yakacak olarak kullanılan kehribar, bugün gramı altınla yarışan değerli bir taş olarak ekonomiye kazandırılıyor.
Fosilleşmiş ağaç reçinesi olan kehribar, doğadan çıkarıldıktan sonra kentin tek taş işlemecisi Bayram İpek'in atölyesinde işleniyor. Kasaplar Çarşısı'ndaki 20 metrekarelik atölyesinde çalışan İpek, taşı kesme, zımparalama, silme ve parlatma işlemlerinden geçirerek kolye, yüzük, küpe, bileklik ve tespih haline getiriyor.
Kehribarın doğada ayırt edilmesinin güç olduğunu vurgulayan İpek "Gramı altınla yarışan Bayburt kehribarını doğadan saf haliyle çıkarıp atölyemize götürüyoruz. Ancak bu demek değildir ki her taş kehribardır, doğada anlaşılması çok zordur" dedi.
Bayburt'un farklı bölgelerinden değişik renklerde kehribar çıkardığını söyleyen İpek, "Kehribarı çıkarmak ve işleyerek takı haline getirmek zahmetli bir iş. Yıllardır çalışıyorum ve bu taşları ekonomiye kazandırarak halkın hizmetine sunmaya gayret ediyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Ekonomi › Bayburt Kehribarı: Doğadan Takıya - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?