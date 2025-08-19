Bayburt'ta Trafikteki Araç Sayısı 20 Bin 136 - Son Dakika
Ekonomi

Bayburt'ta Trafikteki Araç Sayısı 20 Bin 136

Bayburt\'ta Trafikteki Araç Sayısı 20 Bin 136
19.08.2025 16:21
Temmuz ayında Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 20 bin 136'ya ulaştı.

Bayburt'ta temmuz ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 20 bin 136 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Temmuz ayında Türkiye genelinde 257 bin 471 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %44,3'ünü motosiklet, %41,3'ünü otomobil, %10,9'unu kamyonet, %1,4'ünü kamyon, %1,3'ünü traktör, %0,5'ini minibüs, %0,2'sini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %36,1 arttı

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta %162,8, kamyonette %90,4, otomobilde %47,1, kamyonda %44,3, otobüste %31,9, motosiklette %23,6, minibüste %17,8 artarken traktörde %43,5 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %6,9 azaldı

Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta %127,1, kamyonette %20,0 artarken traktörde %55,0, kamyonda %25,9, minibüste %22,4, otobüste %19,5, motosiklette %12,1 ve otomobilde %2,3 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 32 milyon 618 bin 554 oldu

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %51,7'sini otomobil, %20,8'ini motosiklet, %14,8'ini kamyonet, %7,0'ını traktör, %3,1'ini kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında 1 milyon 15 bin 974 adet taşıtın devri yapıldı

Temmuz ayında devri(1) yapılan taşıtların %66,9'unu otomobil, %14,2'sini kamyonet, %12,5'ini motosiklet, %2,6'sını traktör, %1,6'sını kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Temmuz döneminde 1 milyon 347 bin 212 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %12,4 azalarak 1 milyon 347 bin 212 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %76,7 artarak 29 bin 159 adet oldu. Böylece Ocak-Temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 318 bin 53 adet artış gerçekleşti.

Trafiğe kaydı yapılan ve trafikten kaydı silinen motorlu kara taşıtları, Temmuz 2025

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %45,6'sı benzin yakıtlıdır

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 614 bin 248 adet otomobilin %45,6'sı benzin, %27,0'ı hibrit, %17,2'si elektrikli, %9,2'si dizel ve %1,0'ı LPG yakıtlıdır. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 847 bin 382 adet otomobilin ise %33,2'si dizel, %30,9'u LPG, %30,6'sı benzin, %3,3'ü hibrit ve %1,7'si elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

Ocak-Temmuz döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 614 bin 248 adet otomobilin %29,4'ü 1300 ve altı, %23,9'u 1401-1500, %10,9'u 1501-1600, %10,0'ı 1301-1400, %8,1'i 1601-2000, %0,5'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Temmuz döneminde kaydı yapılan otomobillerin 246 bin 656'sı gri renklidir

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 614 bin 248 adet otomobilin %40,2'si gri, %24,4'ü beyaz, %13,8'i siyah, %11,6'sı mavi, %4,5'i yeşil, %3,9'u kırmızı, %0,6'sı kahverengi, %0,6'sı sarı, %0,4'ü turuncu ve %0,1'i diğer renklidir. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Otomobil, Ekonomi, Türkiye, bayburt, Ulaşım

14:40
14:37
