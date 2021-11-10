Üye Girişi
Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'dan güzel haber! 2 tip SİHA sistemi daha yolda - Son Dakika

Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'dan güzel haber! 2 tip SİHA sistemi daha yolda

10.11.2021 22:58

SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda konuşan Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, TCG Anadolu'ya iniş-kalkış yapılabilen 2 yeni SİHA modelleriyle ilgili güzel haberi verdi. Bayraktar, "TCG Anadolu'dan kalkacak 2 tip SİHA sistemi var. Bayraktar TB3 ve Muharip İnsansız Savaş Uçağı (MİUS). Bunlar şu anda hızlı bir şekilde geliştirilme süreçlerindeler." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı. Fuarda savunma sanayiinde milli teknolojik sistemler sergileniyor, sektörün nabzını tutan çeşitli paneller de düzenleniyor, 30 ülkeden 80 yabancı firmayla birlikte toplam 500 katılımcı yer alıyor. SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 13 Kasım'a kadar hibrit olarak yani hem fuar alanında hem de dijital ortamda gerçekleştirilecek, 15 Kasım'da sanal fuara dönüşecek.

HALUK BAYRAKTAR HEDEF VERDİ

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, fuarla ilgili bilgi vererek, "Geçtiğimiz yıl pandemi var diye ertelemiştik. Savunma sanayinin son 20 yılda elde ettiği başarı örneklerinin sergilenmesi ve bu örneklerin sadece ana platformlar değil, alt ana sistemler, malzeme, çok derinlemesine teknolojilerde yüzlerce firmamız burada. 500'den fazla katılım var ve bunun 80'i 30 ülkeden yabancı firmalar. Güzel bir etkileşim var, özellikle yenilikçi ürünler, teknolojiler sergileniyor. Bir yandan girişim ekosistemi, bir yandan vizyoner paneller, Türkiye'nin uzay yolu haritalarının tartışıldığı, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonun tartışıldığı çok farklı konularda panellerin yer aldığı güzel bir şekilde etkinliğimiz devam ediyor. SAHA Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi ve odak alanı savunma, havacılık ve uzay. Bizim hedefimiz Milli Teknoloji Hamlesiyle elde edilen başarıların sürdürülebilir kılınması. Özellikle özel sektör dinamizminin bu alana yansıtılması" şeklinde konuştu.

İKİ MÜJDE GELDİ

Sabah'a konuşan Haluk Bayraktar, "TCG Anadolu'dan kalkacak 2 tip SİHA sistemi var. Bayraktar TB3 ve Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS). Bunlar şu anda hızlı bir şekilde geliştirilme süreçlerindeler. Bu ikisi de TCG Anadolu'ya iniş kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde tasarlanıyor. Bu tip SİHA Türkiye'nin insansız hava araçlarıyla yakaladığın bu ivmeyi çok daha ileri noktaya getirecekler. Zaten halihazırda İHA teknolojisinde ihraç edilen ülke sayısında Türkiye dünyada en büyük ihracatçı konumuna yükseldi." ifadelerini kullandı.

"PARASINI VERSEK DE BİZE SATMIYORLARDI"

Sözlerine şöyle devam eden Bayraktar, "Bundan 10 yıl önce bu teknolojileri parasını versek de bize vermiyorlardı ve artık tüm bunlar bizi kendi insanımıza güvenerek bu alanda başarıyı elde edebileceğimizin en somut örneği oldu. Yani hem ülke gelişimimize hem de ihracat anlamında büyük katkı sundu. BAYKAR sözleşmelerinin yüzde 80'ininden fazlası ihracat sözleşmesi. Bu çok önemli kazanımdır. Biz Türkiye olarak iş yaptığımız ülkelerle tek yönlü iş birliği yapılmıyor. Yapılan sözleşmeler iki ülkelerin menfaatine katkıda bulunacak şekilde projeleri modelleyerek ilerliyoruz." diye konuştu.

Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'dan güzel haber! 2 tip SİHA sistemi daha yolda

Haluk Bayraktar, Baykar, Uzay, SİHA, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'dan güzel haber! 2 tip SİHA sistemi daha yolda - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Morutan'ın asistiyle Cicaldau golü gördü! Galatasaray sözleri taraftarı mutlu etti 23:40 Morutan'ın asistiyle Cicaldau golü gördü! Galatasaray sözleri taraftarı mutlu etti Temel Kotil tarih verdi! Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı zamanı açıkladı 23:34 Temel Kotil tarih verdi! Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı zamanı açıkladı Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti 22:53 Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti
Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti 21:35 Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti Son Dakika: BioNTech aşısında 3. doz aşılama yarından itibaren 18 yaş üstü tüm vatandaşlara açılıyor 21:03 Son Dakika: BioNTech aşısında 3. doz aşılama yarından itibaren 18 yaş üstü tüm vatandaşlara açılıyor Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz 19:37 Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis 17:31 Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü 16:46 Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü

Son Dakika Haberleri
23:53 Hande Erçel'i şaşırtan Kerem Bürsin sorusu! Ne cevap vereceğini bilemedi
23:40 Morutan'ın asistiyle Cicaldau golü gördü! Galatasaray sözleri taraftarı mutlu etti
23:35 Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey
23:34 Temel Kotil tarih verdi! Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı zamanı açıkladı
23:25 Ablasını öldüren sanığın iddianamesinde sonuca varıldı! Talihsiz kadın boğazı kesik şekilde ana yola kadar gitmiş
22:52 Apple'ın piyasaya sürdüğü ilk bilgisayarı 400 bin dolara alıcı buldu
22:49 Fenerbahçe'de Allahyar bilmecesi! Ukrayna'dan gelen teklif reddedildi
22:26 Masumlar Apartmanı dizisi milli maçlar sebebiyle bir hafta ara verecek
22:01 EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası belli oldu! Emeklilik için 6 kritik madde sıralandı
22:00 Ayrılanlar şimdi ne yapıyor? İşte Süper Lig'den giden 17 futbolcunun son durumu
Hande Erçel'i şaşırtan Kerem Bürsin sorusu! Ne cevap vereceğini bilemedi Hande Erçel'i şaşırtan Kerem Bürsin sorusu! Ne cevap vereceğini bilemedi         
23:54
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Ablasını öldüren sanığın iddianamesinde sonuca varıldı! Talihsiz kadın boğazı kesik şekilde ana yola kadar gitmiş Ablasını öldüren sanığın iddianamesinde sonuca varıldı! Talihsiz kadın boğazı kesik şekilde ana yola kadar gitmiş         
23:25
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası belli oldu! Emeklilik için 6 kritik madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası belli oldu! Emeklilik için 6 kritik madde sıralandı         
22:02
Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit düştü Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit düştü         
21:33
Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı         
20:11
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü         
15:26
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor         
11:14
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hande Erçel mini elbiseli pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni yağdırıyor Hande Erçel mini elbiseli pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni yağdırıyor         
07:57
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 00:03:23. #1.12#
SON DAKİKA: Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'dan güzel haber! 2 tip SİHA sistemi daha yolda - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement