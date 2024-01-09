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Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt - Son Dakika
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Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, CHP'li Pınar Uzun Okakın'ın Baykar'a devlet tarafından destek verildiğine dair sözlerine yanıt verdi. Kacır, "Devlet desteklerinden en düşük yararlanan firma Baykar'dır. Özellikle savunma sanayii alanında sadece Baykar'ı değil tüm firmaları destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

09.01.2024 - 13:37,  Güncelleme: 14:10
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın'ın Baykar'ın devletten teşvik aldığına yönelik iddialarına yalanlama geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, söz konusu söylemi yalanladı.

"DESTEKLERDEN EN DÜŞÜK YARARLANAN FİRMA BAYKAR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın'ın Baykar'la ilgili olarak "Teşvik alıyorlar" iddialarına yalanlama geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Baykar'a destek iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Devlet desteklerinden en düşük yararlanan firma Baykar'dır. Özellikle savunma sanayii alanında sadece Baykar'ı değil tüm firmaları destekliyoruz. Türkiye'ye yatırım yapan yabancı firmalara da destek oluyoruz. Fakat karalama kampanyalarının yerli bir firmaya yapılması dikkat çekici." ifadelerini kullandı.

'Baykar devletten teşvik alıyor' haberlerine Bakan Kacır açıklık getirdi: Desteklerden en düşük yararlanan firma onlar
Mehmet Fatih Kacır

TOGG'UN YENİ MODELİ 2025'TE SATIŞA SUNULACAK

TOGG'un yeni modeli ile ilgili de bilgi veren Bakan Kacır, şunları söyledi: "Batarya yatırımlarını artırabilirsek bu alanda öncü olabilir, yeni fırsatlar elde edebiliriz. 2025 yılında sedan coupe modelini satışa sunmayı hedefliyoruz. 2026'da TOGG'un yerlilik oranı yüzde 68'e ulaşacak."

Bakan Kacır\'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt
YORUMLAR (7)
  • Ali Kublay: Bu CHP baykardan ne istiyor anlamadım adamlarun büstünü mühendislik fakültesine aşmak lazim biyle konuşuyorlar böyle konusuyorlar sonrada yuvde 25 gecemiyoruz diyolar bu kafayla bu kadar Yanıtla 80 81
  • Hüseyin Ermurat: Bu chp yi anlamıyorum ülke yerine yararına js yapana verin hdp chp hazine den yardım alıyor ozaman sesin cıkmıyor iş banlasından beldiyeleden alınca niye demiyorsun destek alıyoruz hepiniz işinize geldigi gibi Yanıtla 44 43
  • Serkan Basar: katarlılara satılan tank palet fabrikası ??? Yanıtla 33 36
  • serdar gür: Devlet teşvik vermiyorsa yazıklar olsun o devlete. Böyle kritik üretimler teşvik almalı. Yanıtla 21 5
  • Serkan Çakar: alıyosa alsın yeterki sanayi güçlensin Yanıtla 12 7
  • Mert kursun : Yok yok o paralarida chp ye verin doymadilar yillarca yemeye Yanıtla 0 1
  • Serkan Çakar: para lazımsa satılacak ya ne yapsın taş mı yiyek? 0 0

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mehmet Fatih Kacır, Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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