Selçuk Bayraktar kritik soruyu yanıtladı: İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı? - Son Dakika
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Selçuk Bayraktar kritik soruyu yanıtladı: İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı?

31.08.2022 08:24

Katıldığı canlı yayından gündeme ilişkin birçok önemli soruyu cevaplayan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı?" sorusuna, "Bu projelerle alakalı mevcut siyasi iktidarın da bir gevşemesi olacak olursa ciddi akamete uğrama riski bulunmakla birlikte en ufak gevşeklik, değişiklik ya da farklı ajandalarla yapılmış eylemlerin her biri bu projeleri yok etmeye yeter" şeklinde yanıt verdi.

Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, HaberTürk'te Kübra Par'ın canlı yayınında soruları yanıtladı. "İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı?" sorusuna yanıt veren Bayraktar, şunları söyledi:

"Bu projelerle alakalı mevcut siyasi iktidarın da bir gevşemesi olacak olursa ciddi akamete uğrama riski ve dünyadaki liderliğini kaybetme riski bulunmak birlikte en ufak gevşeklik, değişiklik ya da farklı ajandalarla yapılmış eylemlerin her biri bu projeleri yok etmeye yeter.

"MÜCADELEYİ KIYMETLİ KILAN DA BU GİBİ ENGELLERDİR"

Arka tarafta Akıncı var, içinde on binlerce parçadan oluşan birçok bilgisayar, on binlerce elektronik bileşen var. 20 senelik birikimimizi ortaya koyduk. Uçak milyonlarca satır yazılımla oluşan zincir. Bu bir mücadele. Mücadeleyi kıymetli kılan da bu gibi engellerdir. Diğer türlü olmuş olsa medeniyetimizin mevcut yarışlarda bu kadar geri olmazdı. Türkiye uzay çağında olurdu. Asıl mevzu teknolojiyi en ileri düzeyde üretemeyecek olursak bağımsız olmamız mümkün değil.

"SİHA'LARI DIŞARIDAN ALMIŞ OLSAYDIK, BU BAŞARILAR ELDE EDİLECEK MİYDİ?"

Hemen komşularımıza bakalım. En yakın komşumuzda neden devlet nişanı veriliyor? Yapılan iş kritik ki bu kadar sahip çıkılıyor? Yıllarca biz terörle mücadele ettik. Bu SİHA'ları dışarıdan almış olsaydık, bu başarılar elde edilecek miydi?."

YORUMLAR (1)
  • ibrahim çobanoğlu: Allah yardımcınız olsun. Başarılarınızın devamını dilerim. Allah sizin gibilerin sayısını arttırsın. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Selçuk Bayraktar, SİHA, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Selçuk Bayraktar kritik soruyu yanıtladı: İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selçuk Bayraktar kritik soruyu yanıtladı: İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı? - Son Dakika
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