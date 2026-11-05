Bakan Bayraktar, Türkiye'yi enerji bağımsızlığına götürecek program için kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu yatırımın 500 milyar dolar olduğunu söyledi. Bayraktar, bu tutarın hem kamu hem özel sektör yatırımlarını kapsadığını belirtti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: " Türkiye'yi enerji bağımsızlığına götürecek program için kamu ve özel ihtiyacımız olan yatırım 500 milyar dolar"
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5.11.2026 12:34:45. #7.13#
SON DAKİKA: Bayraktar, enerji bağımsızlığı için 500 milyar dolarlık yatırım gerektiğini belirtti - Son Dakika
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