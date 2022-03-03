Dışişleri çok net cevapladı: Bayraktar TB-2 SİHA'ları sadece Ukrayna'ya satmadık! - Son Dakika
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Dışişleri çok net cevapladı: Bayraktar TB-2 SİHA'ları sadece Ukrayna'ya satmadık!

03.03.2022 14:02
Dışişleri çok net cevapladı: Bayraktar TB-2 SİHA'ları sadece Ukrayna'ya satmadık!

Sabah'a konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Bayraktar TB-2 SİHA'lar üzerinden sistematik şekilde gerilmeye çalışan ortamı değerlendirdi. Kıran, Özel savunma sanayii şirketleri, ülkeler ile bu tip anlaşmalar yapabilir. Bu ülkeleri bağlayıcı bir nitelik teşkil etmez. Bu Türkiye'nin yaptığı bir yardım değil. Ukrayna'nın Türkiye'nin bir firmasından satın aldığı ürünler. Biz de elbette bu ürünler ile gurur duyuyoruz." dedi.

Rusya- Ukrayna savaşı 8'inci gününe girdi. Rus ordusu, Başkent Kiev'i kuşatırken, Ukrayna ordusu ve halkı kentin birçok noktasına mevzi ve bariyerler kurdu. Avrupa ve ABD, Ukrayna'ya yoğun finans desteğinin yanı sıra, oldukça fazla ağır silah desteğinde bulunuyor. Ancak, savaştan çok önce Ukrayna ile Bay-Kar arasında yapılan anlaşma sonucu satılan Bayraktar TB-2 SİHA'lar Avrupa ve ABD medyası tarafından manipüle ediliyor.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunan, Rusya'nın işgaline ses yükselten, ancak Rusya ile diyalog kanallarının kapatılmamasını da aynı şekilde dile getiren Türkiye denge politikasını sürdürüyor. Bayraktar TB-2 SİHA'ların ön plana çıkarılarak, Türkiye ile Rusya karşı karşıya getirilmek isteniyor.

Bayraktar TB-2 SİHA manipülasyonuna Dışişleri'nden çok net yanıt: Bu bir yardım değil, sadece Ukrayna'ya satılmadı

Bayraktar TB-2 SİHA'lar üzerinden sistematik şekilde gerilmeye çalışan ortamı Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran sabah.com.tr'ye değerlendirdi.

Kıran, "Özel savunma sanayii şirketleri, ülkeler ile bu tip anlaşmalar yapabilir. Bu ülkeleri bağlayıcı bir nitelik teşkil etmez. Bu Türkiye'nin yaptığı bir yardım değil. Ukrayna'nın Türkiye'nin bir firmasından satın aldığı ürünler. Üstelik Bayraktar TB-2'leri satın alan tek ülke Ukrayna değil. Herkes SİHA'ları almak için sıraya girmiş durumda." dedi.

"UKRAYNA SİHA'LARI SATIN ALDI, BU BİR YARDIM DEĞİL"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede, Bayraktar TB-2 SİHA'ların, Bay-Kar ile Ukrayna arasında yapılan güçlü bir anlaşma ile satıldığını belirtti.

Bayraktar TB-2 SİHA manipülasyonuna Dışişleri'nden çok net yanıt: Bu bir yardım değil, sadece Ukrayna'ya satılmadı

Kıran, "Bayraktar özel bir firmamızın bir ürünü. Ukrayna da bu ürünü firmamızdan almak istemiş, aralarında da güçlü anlaşma yapmışlar. Bu ürünü temin etmiş. Bu dünyanın her yerinde böyle. Bugün Rusya'nın da, Amerikan'ın da özel savunma sanayii şirketleri var. Özel savunma sanayii şirketleri, ülkeler ile bu tip anlaşmalar yapabilir. Bu ülkeleri bağlayıcı bir nitelik teşkil etmez. Bu Türkiye'nin yaptığı bir yardım değil. Ukrayna'nın Türkiye'nin bir firmasından satın aldığı ürünler. Biz de elbette bu ürünler ile gurur duyuyoruz." dedi.

"İKİ TARAF İLE DE MÜZAKERE EDEN POZİSYONUMUZU KAYBETMEYECEĞİZ"

Avrupa ve ABD'nin on binlerce ağır silah desteğine rağmen yalnızca Bayraktar TB-2 SİHA'larla yapılan operasyonların ısrarla gündemde tutulmasını değerlendiren Kıran, "Bunun farklı sebepleri olabilir. Bayraktar TB-2'lerin dengeleri değiştiren özelliklerini dünya iyi biliyor. Bunu daha önce Suriye'deki operasyonlarda, Karabağ'da gördüler. Ukrayna ordusunun en caydırıcı unsurlarından biri olarak öne çıkması aslında firmamızın ürettiği ürünlerin başarısını ve niteliğini gösterir. O tartışmaları değerlendirmek bizim işimiz değil. Biz iki taraf ile de müzakere eden pozisyonumuzu kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Ekonomi Dışişleri çok net cevapladı: Bayraktar TB-2 SİHA'ları sadece Ukrayna'ya satmadık! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri çok net cevapladı: Bayraktar TB-2 SİHA'ları sadece Ukrayna'ya satmadık! - Son Dakika
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