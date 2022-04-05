Bayram ikramiyesi nisanın son haftası hesaplarda olacak - Son Dakika
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Bayram ikramiyesi nisanın son haftası hesaplarda olacak

05.04.2022 11:06
Bayram ikramiyesi nisanın son haftası hesaplarda olacak

Milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanların beklediği bayram ikramiyeleri nisan ayının son haftası maaş hesaplarına yatacak. İşte emeklilerin ve diğer özel statülerdeki tüm vatandaşların maaş hesaplarında göreceği Ramazan Bayramı ikramiyesi miktarı ve tarihleri

Ramazan Bayramı öncesi milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanların beklediği bayram ikramiyeleri Nisan'ın son haftası hesaplara yatacak.

1500 TL'YE ÇIKABİLİR

Yaklaşık 13.5 milyon vatandaşa ödenen bayram ikramiyeleri geçen yıl enflasyona yakın bir oranda artırılarak 1100 liraya çıkarılmıştı. İkramiyede bu yıl da geçen yıl olduğu gibi bir artışa gidilmesi bekleniyor. Yılsonunda yüzde 36.08 olarak açıklanan enflasyon oranının ikramiyeye yansıması durumunda 1100 lira olan tutar yaklaşık 1500 liraya çıkabilecek.

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bu yıl da bayram öncesi yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri için çalışmaya başladı.

Sabah'ın haberine göre asgari ücret ve emekli aylıklarındaki yükselişin ardından ikramiyelerde bu yıl da artışa gidilmesi öngörülüyor.

BAYRAM İKRAMİYESİNDE DE ENFLASYON DİKKATE ALINABİLİR

Bayram ikramiyesi için yılsonu enflasyon oranının dikkate alınabileceği beklentisi hâkimken nihai kararın Kabine toplantısında verilmesi bekleniyor. Bu ayın sonuna kadar emekli dilekçesi verenler de ilk defa bayram ikramiyesi alacak. Yeni emeklinin ikramiyesi ilk maaşıyla yatacak.

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Bayram İkramiyesi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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