Bayram tatili bu yıl daha ucuza gelecek - Son Dakika
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Bayram tatili bu yıl daha ucuza gelecek

19.04.2022 10:10
Bayram tatili bu yıl daha ucuza gelecek

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Eskişehir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgür Ersoy, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaştan dolayı bu yıl Ramazan ayında tatile gitmek isteyen vatandaşların uygun fiyatlı otel bulacaklarını söyledi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Eskişehir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgür Ersoy, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaştan dolayı bu yıl Ramazan ayında tatile gitmek isteyen vatandaşların uygun fiyatlı otel bulacaklarını söyledi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla tatil planları yapan vatandaşlar bu yıl fiyatlardan memnun kalacak. Genel olarak Ukrayna ve Rusya'dan gelen turistlere hitap eden oteller, iki ülke arasındaki savaştan dolayı boş kaldı. Sezonun başlangıcı olan nisan ortası ve mayıs başında talep görmeyen oteller, yerli turistlere yöneldi. Bayram sürecinde otel işletmecileri, fiyatları düşürdü. Ramazan Bayramında oteller adeta maliyetine fiyatlarla yerli turist ağırlayacak.

"Ramazan Bayramı'nda otellerde yapılacak tatillerin geçtiğimiz yılla aynı fiyatlarda olmasını bekliyoruz"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Eskişehir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgür Ersoy, Rusya-Ukrayna savaşının etkileriyle bayram tatilinde otellerin yabancı turist talebi görmediğini belirtti. Sezona giriş yapan otellerin yaptığı maliyetin altındaki satışlarla fiyatların geçtiğimiz yılla neredeyse aynı olacağını belirten Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi süreci etkilerini azaltsa da devam ediyor. Geçen bu uzun sürecin ardından insanlarda fazlasıyla seyahate çıkma ve tatile gitme açlığı oluştu. Bayramlar ve resmi tatil günleri bu ihtiyaçları karşılamak için bir fırsata dönüşüyor. Bu sene yaz sezonunda fiyatlar çok yüksek olacak. Kur artışının ve maliyet yükselmesinin etkileri yaz tatili fiyatlarında görülecek. Fakat 1-5 Mayıs aralığında olacak bayram döneminde beklenenin aksine bir durum var. Normal şartlarda Rusların bayram olarak kutladıkları ve Almanların ara tatili ile denk gelen Ramazan Bayramı'nda otellerde yüksek fiyatlarla karşılaşmayı bekliyorduk. Otellerin açılış zamanı olan nisan ayının ikinci yarısı ve mayıs ayının başında yerli turist yıllık izin kullanmadığı için otellerde doluluğu sadece yabancı turistler oluşturuyordu. Fakat Rusya ile Ukrayna'nın arasında devam eden savaşın kötü etkileri, Türkiye'deki turizmi de vurdu diyebiliriz. Sezon girişine denk gelen bayram sürecinde yabancı turistler tatile talep göstermedi. Bekledikleri talebi göremeyen oteller de fiyat indirimine gitti. Yerli turistlere yönelik fiyatlandırma yaptılar. Bu yıl Ramazan Bayramı'nda tatil için otellerden alınan fiyatlar maliyetin de altında olacak diyebiliriz. Geçtiğimiz yıldan bu yana neredeyse tüm sektörler ve hizmetlere zam gelirken, otellerde yapılacak tatillerin geçtiğimiz yılla aynı fiyatlarda olmasını bekliyoruz." - ESKİŞEHİR

Bayram tatili bu yıl daha ucuza gelecek

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Eskişehir, Türkiye, Bayram, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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