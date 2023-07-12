BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, emeklilere enflasyon farkının maaşlarına yansıtılmasını önerdi - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, emeklilere enflasyon farkının maaşlarına yansıtılmasını önerdi

12.07.2023 16:18

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, düzenlediği basın toplantısında emeklilere ödenecek enflasyon farkının kök ücrete değil mevcut maaşlarına yansıtılmasını önerdi. Destici, emeklilerin memurlara yapılan artışın kendi maaşlarına da yansıtılmasını talep ettiğini belirtti ve torba kanun teklifine ilişkin düzenlemenin yapılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, en düşük emekli maaşının asgari ücretin üzerinde olması gerektiğini vurguladı. Destici ayrıca, İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin izlemesi gereken tavra ilişkin de açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün partisinin grup toplantısında emekli maaşlarıyla ilgili dikkat çeken bir çağrıda bulunmuştu. Bahçeli, "Emeklilerimizi yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır. Bizim isteğimiz; memurlara uygulanan 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın emeklilere de uygulanmasıdır" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ'NİN ARDINDAN BİR ÇAĞRI DA DESTİCİ'DEN

Bahçeli'nin açıklamasının ardından Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi'nin lideri Mustafa Destici'den de emekli maaşlarına ilişkin bir öneri geldi. Emeklilere ödenecek enflasyon farkının kök ücrete değil emeklilerin mevcut maaşına yansıtılmasını talep eden Destici, konuşmasında "Emeklilerimizin hayat şartlarına ezdirilmeyeceği, hayatlarını idame ettirebilecekleri, devletle aralarındaki güvenin zedelenmeyeceği bir çözüm bulunacağına da yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"YANLIŞLARIN FATURASINI EMEKLİLERİMİZE ÖDETEMEYİZ"

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dünya ülkeleriyle beraber Türkiye ekonomisinin de kritik bir süreçten geçtiğini belirtti. Enflasyon ve hayat pahalılığının yanı sıra, emeklilik sürecinin işleyişi, çalışan-emekli oranının sürdürülebilir bir sosyal güvenlik yapısını mümkün kılmamasının en önemli problemler olarak görüldüğünü kaydeden Destici, "Ancak geçmişte, politik gerekçelerle yapılan yanlışların faturasının tümünü çalışanlarımıza, özelikle emeklilerimize ödetemeyiz" dedi.

"DÜZENLEME ÇOK RAHATLIKLA YAPILABİLİR"

Destici, memurlara yapılan artışın memnuniyet yarattığını ancak emeklilerle ilgili artışın hoşnutsuzluk yarattığını bildirdi. Emeklilerin, memurlara yapılan iyileştirmelerin kendi maaşlarına da yansıtılmasını talep ettiğini belirten Destici, TBMM'deki görüşmeleri süren torba kanun teklifine ilişkin görüşlerini de paylaştı. Teklifin henüz yasalaşmadığını hatırlatan BBP Genel Başkanı Destici, "Verilecek bir önergeyle, hatta ortak önergeyle emekli maaşlarıyla ilgili artışlarda istenildiği gibi bir düzenleme çok rahatlıkla yapılabilir" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 20 OLAN ENFLASYON FARKI İLAVE EDİLMELİDİR"

Destici şöyle devam etti; "Teklifimiz, enflasyon farkının emeklilerimizin kök maaşları üzerinden değil aldığı maaş üzerinden yansıtılmasıdır. Yani 7 bin 500 lira alıyorsa bunun üzerine yüzde 20 olan enflasyon farkı ilave edilmelidir. Buna ilave olarak da memurlarımızın maaşlarına yapılan seyyanen zam, yani 8 bin 77 lira, emeklilerimizin maaşına eklenmeli ve bu şekilde emeklilerimiz rahat bir nefes almalı ve hayatlarını yaşamaya devam etmelidir. Emeklilerimizin hayat şartlarına ezdirilmeyeceği, hayatlarını idame ettirebilecekleri, devletle aralarındaki güvenin zedelenmeyeceği bir çözüm bulunacağına da yürekten inanıyoruz."

"ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE OLMASI GEREKİYOR"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, en düşük emekli maaşının asgari ücretin üzerinde olması gerektiğini belirterek, tekliflerinin kabul edilmesi halinde emeklilerin bunun çok üzerinde bir maaşa kavuşacağını bildirdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, emeklilere enflasyon farkının maaşlarına yansıtılmasını önerdi - Son Dakika


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