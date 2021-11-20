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BBP Lideri Destici: Asgari ücret 4 bin TL olmalı - Son Dakika

BBP Lideri Destici: Asgari ücret 4 bin TL olmalı

20.11.2021 23:59
BBP Lideri Destici: Asgari ücret 4 bin TL olmalı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlediği 1. Olağan İlçe Kongresi'nde asgari ücretle ilgili açıklamada bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlediği 1. Olağan İlçe Kongresi'nde Türkiye'ye, devlete ve millete hep birlikte sahip çıkmaları gerektiğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'de seçimlere 2 yıl olmasına rağmen seçim havası estirilmeye çalışıldığını belirterek, "Türkiye, bu söylentilerle istikrarsızlığa, kaosa sürüklenmek isteniyor." dedi.

Milletin asgari ücretle ilgili beklentilerinin olduğunu söyleyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici; "Bizler Hükümete gerekli çalışmalarımızı tamamlayarak asgari ücretin yüzde 40'ın üzerinde artışla 4 bin liranın üzerine çıkartılması gerektiğini dile getirdik. Sadece Asgari Ücret değil Emekli Maaşlarında da düzenlemeye gidilmeli. Bizim dile getirdiğimiz bir öneri de Asgari Ücretler 6 ayda bir enflasyon oranında düzenlenmesi gerektiğiydi" şeklinde konuştu

EYT SORUNU 2022'DE ÇÖZÜLECEK

3600 ek gösterge ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Cumhur İttifakı ile fikir birliğinde olduklarını söyleyen Destici, "Bununla ilgili kanun teklifi verdik. Konunun takipçisiyiz. 3600 ek gösterge sözü olanların talepleri yerine getirilecek. EYT olarak da 99 yılındaki hükümetin yaptığı düzenleme ile hak mağduriyetidir. Bu da inşallah 2022'de çözüleceğine inanıyorum. Açıklandığı gibi çok yüksek bir maliyet olmadığını düşünüyorum. 5 milyonun üzerinde EYT var. Bu konuda da kanun teklifimiz var" ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM YOK!

Muhalefetin erken seçim iddialarına net bir şekilde cevap veren Başkan Destici, "Seçimlerin sürekli yapılması istikrarsızlığa sebep oluyordu. Bu sistemle birlikte Türkiye yönetim olarak istikrara kavuştu. Bundan dolayı da Seçimler zamanında yapılacaktır. Teknik olarak da erken seçim gibi bir durum söz konusu değil. Millet ittifakı başta olmak üzere onunla birlikte hareket eden partilerin erken seçim demelerinin sebebi hükümeti yıpratmaya yönelik ve çözüm önerisi sunmak yerine tartışmalarla seçime gidip burada seçimi kazanmayı hevesleniyorlar ama millet çözüm istiyor, proje bekliyor. Ekonomiyi eleştiriyorlar ama önerileri yok. Nasıl bir model öneriyorlar?" şeklinde konuştu.

"SONUNA KADAR CUMHUR İTTİFAKI'NIN ORTAĞI OLACAĞIZ"

Sonuna kadar Cumhur İttifakı ile ortak olacaklarını söyleyen Destici, "Biz Cumhur İttifakı'nın ortağıyız ve sonuna kadar bu ittifaktayız. Biz hükümetin doğrularını destekliyoruz. Eksik kısımları halk adına aktarıyoruz. Gördüğümüz yanlışları da söylüyoruz. BBP olarak bizim seçmene yönelik kendi projelerimiz, söylemlerimiz var. Cumhur İttifakı içinde kime daha çok oy verilirse cumhurbaşkanı oradan çıkıyor. Bunu belirleyen da halktır" dedi.

Asgari Ücret, BBP, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BBP Lideri Destici: Asgari ücret 4 bin TL olmalı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: BBP Lideri Destici: Asgari ücret 4 bin TL olmalı - Son Dakika
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