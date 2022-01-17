BBVA, 2021 ve 2022'de hissedarlarına 7 milyar avrodan fazla dağıtım yapmayı planlıyor

BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Vila, "2021 ve 2022'de hissedarlarımıza Banka'nın mevcut piyasa değerinin yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen, toplam 7 milyar avronun üzerinde dağıtım yapmayı umuyoruz." ifadesini kullandı.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamada Carlos Torres Vila'nın, Banka'nın kurumsal web sitesinde yayımlanan röportajına yer verildi.

Vila, röportajında, geçen yıl ve bu yıl hissedarlarına Banka'nın mevcut piyasa değerinin yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen, toplam 7 milyar avronun üzerinde dağıtım yapmayı planladıklarını belirterek, bu rakamın, hisse geri alım programı ile her 2 yıl için beklenen temettüleri içerdiğini bildirdi.

Vila, BBVA'nın elindeki sermaye fazlasıyla ilgili olarak da önceliğin "karlı büyüme" olduğunu ancak hissedarlara "ek dağıtım" olasılığını da göz ardı etmediklerini aktararak, Banka'nın 2024 yılı için hedef aralığını ise yüzde 11,5-12 olarak belirtti.

BBVA'nın 2021 ve 2022'de hissedarlarına dağıtmayı planladığı 7 milyar avronun üzerindeki payın 3,5 milyar avro tutarındaki kısmının hisse geri alımı, kalan kısmının bu 2 yıl için beklenen temettülerin sonucu olduğunu belirten Vila, bu temettülerin, analistlerin mutabakatı ve Banka'nın yıllık olağan karının yüzde 40-50'si bir ödeme yapılmasını belirleyen "hissedar dağıtım politikası" temelinde hesaplandığını kaydetti.

Vila, 2021'in son çeyreğinde başlatılan hisse geri alım programının ilk bacağının 1,5 milyar avro tutarındaki önemli bir miktar ile halihazırda gerçekleştirildiğini, Türkiye'deki iştiraki Garanti BBVA'da sahip olmadığı ve işlem için düzenleyici kurum onayını bekleyen yüzde 50,15 hisse geri alım teklifinin yüzde 100 kabul görüp gerçekleştiği varsayımında bile ellerinde halen 2 milyar avroyu aşan önemli bir sermaye fazlası olacağını bildirdi.

Vila, BBVA'nın bu sermaye dahil olmak üzere gelecekte üreteceği her sermayeyi, iştiraklerini büyütmek için yatırım yapma ve hissedarlarına ek pay dağıtma kalemlerinde kullanacağını kaydetti. Villa, bu kapsamda 2024'te yüzde 11,5-12'lik tam yüklü CET1 sermaye oranı hedef aralığına ulaşmaya devam ederken, Banka'nın önceliğinin, "ek dağıtımları" göz ardı etmeden hissedarlara uzun vadede değer yaratacak karlı büyüme olacağını belirtti.

BBVA'nın güçlü yanlarını ve son Yatırımcı Günü'nde açıklanan büyüme planının iddialı hedeflerine ulaşmak için kullanabilecekleri destekleyici araçlara değinen Vila, "Banka'nın güçlü yönleri arasında başta BBVA Grubu'nun Türkiye, Meksika, İspanya ve Güney Amerika gibi son derece cazip pazarlardaki lider konumda bulunan iştiraklerimiz ile verimlilik ve karlılık açısından rakiplerimizden daha iyi durumdaki finansal göstergelerimiz geliyor. Bunların yanı sıra dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanındaki 'öncü ve trend belirleyici' stratejik konumumuz bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Vila, tamamen müşteri odaklı bir amaçla çalışan, kurumun kültür ve değerlerine sahip çıkan, yenilikçi ve azimli, ekip çalışmasını benimsemiş yetenekli insan kaynağının da Banka'nın gücünü tamamlayan önemli bir unsur olduğunu vurguladı.

"2024 yılı itibarıyla Avrupa'daki en güçlü banka olmayı hedefliyoruz"

Carlos Torres Vila, BBVA'nın, tüm bu varlıklarından güç alarak geçen kasım ayında "2024 yılı itibarıyla Avrupa'daki en güçlü banka" olmayı hedeflediğini açıkladığını hatırlattı.

Villa, Banka'nın bu yaklaşımının, "yüzde 42 maliyet-gelir oranı, yüzde 14 maddi öz kaynak getirisi (ROTE), hisse başına maddi defter değeri ve temettülerde yıllık ortalama yüzde 9 büyüme, 10 milyon yeni müşteri ve 2018'den 2025'e kadar sürdürülebilirlik kapsamında daha önceki taahhüdünün 2 katı olan 200 milyar avro finansman" gibi hedefleri kapsadığını bildirdi.

Vila, Türkiye'de Garanti BBVA hisseleri için yaptıkları satın alma teklifine ilişkin, şunları kaydetti:

"Türkiye; BBVA için büyüklüğü, demografik yapısı ve ticari ilişkileriyle uzun vadeli potansiyel gördüğümüz stratejik bir ülke konumunda. Bankacılık sektöründeki düşük seviyedeki penetrasyon da bu uzun vadeli potansiyeli destekliyor. Garanti BBVA da son 5 yıldaki her yıl ortalama 1,2 milyar avro aşan performansıyla karmaşık koşullarda dahi yüksek gelir elde edebilen, Türkiye'nin lider özel bankası.

Halihazırda global olarak konsolide ettiğimiz bir bankada, mülkiyetimizde bulunmayan yüzde 50'lik hisse için teklif vererek hissedarlık oranımızı artırma fırsatına kavuştuk. Diğer bir deyişle, grubun risk profili değişmezken net sonuçtaki payımızı artırmayı, böylece cazip finansal getirilerin yanında sermayeyi optimize etmeyi başarıyor, azınlık paylarının doğal verimsizliğini de ortadan kaldırıyoruz. Neticede bu operasyonu, uzun vadede BBVA ve hissedarları için şüphesiz çok cazip bir adım olarak görüyoruz."

"Ekonomik toparlanma 2022'de devam edecek"

BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Vila, enflasyon, tedarik zincirlerindeki gerginlik ve Kovid-19 varyantları konusundaki belirsizliklerin yavaş yavaş ortadan kalktığını, ekonomik toparlanmanın 2022'de devam edeceğini belirtti.

Vila, "Dijitalleşme ve teknolojik yenilikler, sürdürülebilirlik ve özellikle de karbondan arındırma açısından dünya çapında yaşanan benzeri görülmemiş değişiklikler kilit bir rol oynamaya devam edecek. Bu, her ülkede tüm sektörleri ve işletmeleri etkileyecek. Bunların önümüzde büyük zorluklar olduğu kadar aynı zamanda da büyük fırsatlar da olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Karbonsuzlaştırmanın 2022'deki hükümet gündemlerinde kilit bir öncelik olduğunu vurgulayan Vila, bunu başarmak için gelişmekte olan ülkelerin karşılıklı çaba göstermesi ve özel şirketlerin karbondan arındırma hedefini strateji ve yatırımlarının itici bir faktörü olarak görmeleri gerektiğine inandığını kaydetti.

Banka'nın ve çalışanlarının topluma yardım etmesinden, 3 milyondan fazla aileyi, serbest meslek sahibi ve 63 milyar avroluk erteleme ve finansmanla işletmeleri desteklemesinden duydukları gururu aktaran Vila, bu süreç boyunca tüm ekiplerin çalışmalarına ve BBVA Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Onur Genç'in liderliğine işaret etti.

Vila, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pandeminin stratejimizin temeli olan dijitalleşme ve sürdürülebilirlik trendlerine nasıl ivme kazandırdığını gördük. Bu dönemde ABD'deki bağlı ortaklığın satışı, Avrupa'nın en büyük hisse geri alımlarından biri olan Garanti BBVA'daki hisse satın alma teklifi ve Yatırımcı Günü'nde açıkladığımız iddialı hedefler gibi, çok yerinde stratejik kararlar aldık. Ayrıca, BBVA ve vakıflarımızdan kapsayıcı büyümeyi desteklemek için 550 milyon avro katkı taahhüt ederek bugüne kadarki en iddialı sosyal planımızı başlattık.

BBVA'nın bu dönemdeki performansını değerlendirmenin bir başka yolu da hisse fiyatına bakmaktır. Ocak 2019'dan bu yana BBVA hissesi ve temettüler, Avrupa bankalarında ortalama yüzde 30'luk bir artış, İspanyol bankaları için ise yüzde 6'lık bir düşüşe kıyasla yüzde 37 oranında değer kazandı. 2019, 2020 ve 2021 yılları dikkate alındığında, BBVA bu 3 yılın her birinde hisse fiyatı artışı ve temettüler dahil olmak üzere İspanyol rakiplerini yüzde 10 oranında geride bıraktı."

Vila, müşterilerin, çalışanların ve bir bütün olarak toplum adına fırsatlar yaratmak için güçlü hedeflere, sağlam bir sermaye gücüne, en yetenekli insan kaynağına ve gerekli tüm doğru bileşenlere sahip olduklarını belirtti.