Türk sanayisinin önemli aktörlerinden biri olan ve Kahve Dünyası'nın da bağlı olduğu Altınmarka Grubu, İstanbul Boğazı'nın gözde lokasyonu Bebek'teki tarihi yalıyı portföyüne dahil etti.
Cevdet Paşa Caddesi üzerinde konumlanan ve uzun yıllardır Starbucks şubesi olarak hizmet veren yalı, 23 milyon dolara (903 milyon TL) Altınmarka Grubu tarafından satın alındı.
Altınmarka Grubu, bu yıl içindeki önemli ikinci yatırımıyla da dikkat çekmişti. Grup, geçtiğimiz aylarda Aydın'da bulunan Efeler Çiftliği'ni Söktaş Grubu'ndan satın alarak tarım alanındaki hamlelerine de ivme kazandırmıştı. Bebek'teki bu yalı yatırımı, grubun stratejik genişlemesinin Boğaz hattına taşındığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.
Son Dakika › Ekonomi › Bebek'teki tarihi yalı 903 milyon TL'ye el değiştirdi - Son Dakika
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