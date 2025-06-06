Bebek'teki tarihi yalı 903 milyon TL'ye el değiştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Bebek'teki tarihi yalı 903 milyon TL'ye el değiştirdi

Bebek\'teki tarihi yalı 903 milyon TL\'ye el değiştirdi
06.06.2025 10:43
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İstanbul Boğazı'nın en gözde lokasyonlarından olan Bebek'te uzun yıllardır Starbucks şubesi olarak hizmet veren tarihi yalı, Türkiye'nin önde gelen kahve zincirlerinden Kahve Dünyası tarafından 23 milyon dolara (903 milyon TL) satın alındı.

Türk sanayisinin önemli aktörlerinden biri olan ve Kahve Dünyası'nın da bağlı olduğu Altınmarka Grubu, İstanbul Boğazı'nın gözde lokasyonu Bebek'teki tarihi yalıyı portföyüne dahil etti.

STARBUCKS ŞUBESİ OLARAK HİZMET VERİYORDU

Cevdet Paşa Caddesi üzerinde konumlanan ve uzun yıllardır Starbucks şubesi olarak hizmet veren yalı, 23 milyon dolara (903 milyon TL) Altınmarka Grubu tarafından satın alındı.

EFELER ÇİFTLİĞİ'Nİ DE SATIN ALMIŞLARDI

Altınmarka Grubu, bu yıl içindeki önemli ikinci yatırımıyla da dikkat çekmişti. Grup, geçtiğimiz aylarda Aydın'da bulunan Efeler Çiftliği'ni Söktaş Grubu'ndan satın alarak tarım alanındaki hamlelerine de ivme kazandırmıştı. Bebek'teki bu yalı yatırımı, grubun stratejik genişlemesinin Boğaz hattına taşındığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

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Son Dakika Ekonomi Bebek'teki tarihi yalı 903 milyon TL'ye el değiştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bebek'teki tarihi yalı 903 milyon TL'ye el değiştirdi - Son Dakika
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