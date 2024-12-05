BEBKA, Startup Ecosystem Stars Ödülü'nü Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

BEBKA, Startup Ecosystem Stars Ödülü'nü Kazandı

BEBKA, inovasyon ekosistemine katkılarıyla Startup Ecosystem Stars 2024 ödülüne layık görüldü.

05.12.2024 14:58
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Startup Ekosistemi Yıldızları (Startup Ecosystem Stars) Ödül Töreni, inovasyon ekosistemlerini güçlendiren ve küresel ölçekte tanınırlığını artıran program ve kurumları onurlandırırken, aynı zamanda dünyanın en iyi inovasyon bölgeleri ve şehirlerinden en başarılı uygulamaları tanımayı amaçlayan prestijli bir etkinliktir. 4 Aralık 2024 Çarşamba günü Paris'te, Uluslararası Ticaret Odası (ICC) ve Mind the Bridge tarafından OECD ve Avrupa Komisyonu iş birliğinde, Microsoft'un desteğiyle düzenlenen Startup Ecosystem Stars Ödüllerinin dokuzuncusunda kendi ekosistemlerinde inovasyonu teşvik eden en iyi kuruluşlar açıklandı. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) da, Startup Ecosystem Stars 2024 Ödül Töreni'nde inovasyon ekosistemine yaptığı katkılarla ödüle layık görüldü.

2024 Startup Ekosistemi Yıldızları

Startup Ecosystem Stars Ödülleri, her yıl hem içe hem de dışa dönük inovasyonu artırabilen ve şehirleri, bölgeleri veya ülkeleri temsil edebilen kamu kuruluşlarını ödüllendirmektedir.

Bu yıl dünya çapında 36 ülkeyi (Avrupa yüzde 47, Asya yüzde 28, Kuzey Amerika yüzde 12, Afrika yüzde 5, Okyanusya ve Orta Doğu yüzde 3'er ve Latin Amerika ülkeleri yüzde 2) temsil eden 35'i Startup Ecosystem Stars ve 29'u Rising Stars olmak üzere toplam 64 kuruluş ödül aldı. Bu ödüller, yatırım, kapasite geliştirme ve sektör desteği gibi alanlarda startup ekosistemlerinin gelişimini artıran kamu kuruluşları veya programların çabalarının sonucu olarak verilmektedir. Kurulduğu günden itibaren inovasyon ve girişimcilik ekosistemini geliştirmek için faaliyetler yürüten BEBKA da bu yıl Startup Ecosystem Stars 2024 ödülüne layık görüldü.

BEBKA, Türkiye'nin inovasyon ve girişimcilik potansiyelini uluslararası arenada tanıtan çalışmalarıyla bu prestijli ödüle layık görülerek, hem bölgesel hem de ulusal düzeyde girişimcilik ekosistemini geliştirme çabalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Eskişehir, Ekonomi, Bilecik, Aralık, Turizm, Paris, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BEBKA, Startup Ecosystem Stars Ödülü'nü Kazandı - Son Dakika

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