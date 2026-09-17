BEBKA yönetimi Bursa'da toplandı, 2027 bütçesi onaya sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BEBKA yönetimi Bursa'da toplandı, 2027 bütçesi onaya sunuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BEBKA yönetimi Bursa\'da toplandı, 2027 bütçesi onaya sunuldu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Eylül ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı Faik Oktay Sözer başkanlığında Bursa'da yapıldı. Toplantıda 2027 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi ile Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı 2026 çağrısı kapsamındaki proje başvuruları görüşülerek onaya sunuldu.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Eylül ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı Faik Oktay Sözer başkanlığında Bursa'da gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2026 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporu kapsamında yılın ilk döneminde gerçekleştirilen çalışmalar ve ajans faaliyetlerinin mevcut durumu hakkında Yönetim Kurulu üyelerine bilgi verildi.

Gündem kapsamında ayrıca, ajansın 2027 yılında gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetler ile bu faaliyetlere ayrılacak kaynakları içeren 2027 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi görüşülerek Yönetim Kurulunun onayına sunuldu. Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı 2026 yılı çağrısı kapsamında TR41 Bölgesi'nden yapılan proje başvuruları Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildi. Bursa, Eskişehir ve Bilecik için belirlenen öncelikli yatırım alanlarına yönelik proje başvuruları görüşüldü. Toplantıda ayrıca, Eskişehir ilinin güdümlü proje teklifleri görüşülerek yönetim kurulunun onayına sunuldu.

BEBKA Yönetim Kurulu, görüşülen gündem maddeleri kapsamında yürütülecek çalışmaların TR41 Bölgesi'nin sürdürülebilir kalkınmasına, rekabet gücünün artırılmasına ve bölgesel kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Toplantıya Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nergiz Abacı, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ve BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram katıldı.

Kaynak: İHA
Bilecik ValiliğiFaik Oktay SözerEskişehirBilecikEkonomiGüncelEylülBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tapu işlemleri sil baştan değişiyor Kurala uymayan satış yapamayacak Tapu işlemleri sil baştan değişiyor! Kurala uymayan satış yapamayacak
3 kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor: Beni soyup soğana çevirdiler 3 kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor: Beni soyup soğana çevirdiler
Piknikte kahreden son Daha 28 yaşındaydı, son sözleri “hatıra kalsın“ oldu Piknikte kahreden son! Daha 28 yaşındaydı, son sözleri "hatıra kalsın" oldu
Siirt-Pervari yolunda kontrollü patlatma kamerada Siirt-Pervari yolunda kontrollü patlatma kamerada
Aniden yere yığıldı 14 yaşındaki Yasin’in ölüm nedeni kahretti Aniden yere yığıldı! 14 yaşındaki Yasin'in ölüm nedeni kahretti
17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirledikleri iddia edilen çift gözaltına alındı 17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirledikleri iddia edilen çift gözaltına alındı
13:55
Takımdan apar topar yollanan futbolcu Fenerbahçe’yi bin pişman etti
Takımdan apar topar yollanan futbolcu Fenerbahçe'yi bin pişman etti
13:51
Mehmet Uçum açıkladı Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Mehmet Uçum açıkladı! Yeni infaz düzenlemesi geliyor
13:37
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Öcalan, Silahsızlanma Alt Komisyonu’nda olacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Öcalan, Silahsızlanma Alt Komisyonu'nda olacak
13:06
Putin’e şok “Rusya kahramanı“ dron saldırısında öldürüldü
Putin'e şok! "Rusya kahramanı" dron saldırısında öldürüldü
12:15
Kurtlar Vadisi’ndeki “Muhsin Yazıcıoğlu“ detayı yeniden gündem oldu
Kurtlar Vadisi'ndeki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu
12:14
MSB’den Yunanistan’a Meis uyarısı “Müsamaha göstermeyeceğiz“
MSB'den Yunanistan'a Meis uyarısı! "Müsamaha göstermeyeceğiz"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 14:03:43. #7.12#
SON DAKİKA: BEBKA yönetimi Bursa'da toplandı, 2027 bütçesi onaya sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement