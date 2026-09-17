BEBKA yönetimi Bursa\'da toplandı, 2027 bütçesi onaya sunuldu

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Eylül ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı Faik Oktay Sözer başkanlığında Bursa'da gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2026 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporu kapsamında yılın ilk döneminde gerçekleştirilen çalışmalar ve ajans faaliyetlerinin mevcut durumu hakkında Yönetim Kurulu üyelerine bilgi verildi.

Gündem kapsamında ayrıca, ajansın 2027 yılında gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetler ile bu faaliyetlere ayrılacak kaynakları içeren 2027 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi görüşülerek Yönetim Kurulunun onayına sunuldu. Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı 2026 yılı çağrısı kapsamında TR41 Bölgesi'nden yapılan proje başvuruları Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildi. Bursa, Eskişehir ve Bilecik için belirlenen öncelikli yatırım alanlarına yönelik proje başvuruları görüşüldü. Toplantıda ayrıca, Eskişehir ilinin güdümlü proje teklifleri görüşülerek yönetim kurulunun onayına sunuldu.

BEBKA Yönetim Kurulu, görüşülen gündem maddeleri kapsamında yürütülecek çalışmaların TR41 Bölgesi'nin sürdürülebilir kalkınmasına, rekabet gücünün artırılmasına ve bölgesel kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Toplantıya Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nergiz Abacı, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ve BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram katıldı.