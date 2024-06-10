BEDAŞ ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Enerji Sektöründe İşbirliği Yapacak

Ekonomi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliğinde enerji sektörüne yönelik AR-GE projeleri geliştirecek.

BEDAŞ ile İstanbul Ticaret Üniversitesi sektöre yeni teknolojiler kazandırmayı hedefleyen bir protokole imza attı.

İmza töreni, BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhamit Avşar'ın katılımıyla İstanbul Ticaret Üniversitesinin Sütlüce Kampüsü'nde yapıldı.

Protokol ile başta ortak AR-GE projeleri olmak üzere geniş kapsamlı işbirliği öngörülüyor. Enerji sektörü ve akademi dünyasını bir araya getiren işbirliğiyle yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve genç nesillere fırsatlar sunulması hedefleniyor.

Bu kapsamda, AR-GE odaklı ürün ve uygulamaların tasarlanması, geliştirilmesi ve üretim aşamalarında mevcut projelere katkı sağlanmasının yanı sıra yeni projeler geliştirmek üzere ortak çalışmalar yürütülecek.

Protokol kapsamında ayrıca BEDAŞ, sektördeki ihtiyaç ve koşullara göre İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencilerine staj imkanı da sunacak.

Akademi ve sektör işbirliği

BEDAŞ Genel Müdürü Yiğit, törendeki konuşmasında, Türkiye elektrik dağıtım sektöründe en büyük paya sahip şirketlerden BEDAŞ'ın, Avrupa Yakası'nda yaklaşık 5 milyonu aşkın aboneye elektrik dağıtım hizmeti sağladığını söyledi.

Yiğit, şirketin son yıllarda üniversite-sanayi işbirliğini artırma noktasında birçok önemli adım attığını belirterek, İstanbul Ticaret Üniversitesi ile işbirliğinin de bu kapsamda yer aldığını anlattı.

Söz konusu işbirliğinin sektör için önemine de değinen Yiğit, şunları kaydetti:

"Protokol kapsamında uzmanlık alanlarına göre AR-GE odaklı, ürün ve uygulamaların tasarlanması, geliştirilmesi, üretim aşamalarında mevcut projelere katkı sağlanması ile yeni AR-GE projeleri geliştirmek üzere ortak çalışmalar yürüteceğiz. İmzaladığımız bu protokol ile proje çıktılarının bilimsel niteliğinin geliştirilmesi, süreçlere ilişkin modellerin üretilmesi, sistem analizi ve genel AR-GE konularında dair akademik ve sektörel işbirliği sağlanacak. Bu sırada ulusal ve uluslararası hibe projeleri ağırlıklı olarak devlet destekli veya özel kuruluşların sağladığı kaynaklar için ortak proje başvuruları gerçekleştirmek adına çalışmalar da yürüteceğiz."

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Avşar da üniversite olarak öğrencilere teorik bilgiyi öğretirken, bu bilgileri pratikte nasıl uygulayacaklarını da öğrenmelerini sağladıklarını söyledi.

Avşar, bu kapsamda söz konusu protokolün üniversiteye katkısına ilişkin, "BEDAŞ ile yaptığımız bu protokol, çok önem verdiğimiz, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesinde de önemli bir husus olarak öne çıkmaktadır." ifadesini kullandı.

İstanbul Ticaret Odasının misyonunu taşıyan ve Türkiye'nin en büyük eğitim kuruluşlarından biri olan üniversitenin, öğrencilerinin akademik ve mesleki gelişimlerini daima desteklediğini kaydeden Avşar, "Üniversite-sanayi işbirliğinin önemli örneklerinden biri olan bu işbirliği kapsamında, lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz BEDAŞ'ın imkanlarından ve açık laboratuvar niteliğindeki tesislerinden faydalanarak, tez çalışmalarını ve eğitimlerini destekleyici faaliyetlerde bulunacaklar." bilgisini paylaştı.

Avşar, söz konusu işbirliğiyle altyapı ve mühendislik alanlarında Türkiye'nin nitelikli insan gücünü ve mühendislik kapasitesini geliştirmeye katkı vermeyi amaçladıklarını dile getirdi.