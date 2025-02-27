Beko, Temiz Sanayi Anlaşması'na Katıldı

Ekonomi

Beko Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dahil üst düzey yetkililerin yer aldığı "Avrupa Endüstri Zirvesi - Temiz Sanayi Anlaşması" etkinliğine katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Antwerp Deklarasyonu'nu imzalayan ev teknolojileri şirketlerinden biri olarak Beko'nun da yer aldığı etkinlikte, sanayinin sürdürülebilir dönüşümünü destekleyecek politikalar ve üretim süreçlerinde çevresel sorumluluğun artırılması odağında çeşitli konular ele alındı.

Antwerp Deklarasyonu, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı tamamlayacak bir Temiz Sanayi Anlaşması çağrısında bulunuyor. Sanayinin dönüşümünü hızlandırmak için gerekli finansman olanaklarını ve düzenleyici altyapıyı oluşturmayı amaçlayan deklarasyon, Avrupa'da sanayi sektörlerinin acil sorunlarını çözmeyi hedefleyen 10 maddeden oluşuyor.

"Sürdürülebilir inovasyonda öncü bir konumdayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bulgurlu, düzenlemenin şirketlerin büyümesini destekleyecek şekilde oluşturulması gerektiğini belirtti.

Bulgurlu, güçlü ve rekabetçi bir sanayinin geleceği için Avrupa'nın cesur, yatırım odaklı bir sanayi stratejisine ve şirketlerin büyümesini destekleyen düzenlemelere ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Temiz Sanayi Anlaşması'nın, bu dönüşüm için önemli bir fırsat sunduğuna dikkati çeken Bulgurlu, şunları kaydetti:

"Ancak Avrupa'nın yeşil ve rekabetçi sanayilerde lider konuma gelmesi için verilen sözlerin hayata geçirilmesi çok önemli. Bunu yaparken üretim altyapılarının korunması kritik bir öncelik. Avrupa Komisyonu'nun bu süreçte Avrupa'daki sanayi üretimini bütüncül bir yaklaşımla ele alması ve ev teknolojileri sektörünün Avrupa'nın iklim ve sanayi hedeflerine ulaşmadaki stratejik rolünü benimsemesi gerekiyor. Ev teknolojileri sektörü, geniş bir istihdam alanı yaratmanın ve inovasyonu teşvik etmenin ötesinde, tedarik zinciri ağını güçlendiriyor. Hanelerde enerji verimliliğine doğrudan katkı sunuyor. Enerji verimli ürünler, karbon emisyonlarını azaltmanın, enerji maliyetlerini düşürmenin ve temiz enerjiye geçişi hızlandırmanın en hızlı ve etkili yollarından biri. Bu dönüşümün ivme kazanması için Avrupa Birliği'nin sektöre yönelik yatırım teşviklerini artırması ve uluslararası ticarette adil bir rekabet ortamı sağlaması gerekiyor."

Bulgurlu, pek çok şirketin, karlılık ile sorumluluk arasında seçim yapmak zorunda hissettiğinin altını çizdi.

Beko'nun ise bu ikisini bir arada götürmenin mümkün olduğunu kanıtladığını ifade eden Bulgurlu, "Sürdürülebilir inovasyonda öncü bir konumdayız. Ürünlerimiz enerji tasarrufu sağlarken atık miktarını azaltıyor ve Yeşil Mutabakat hedefleriyle uyumlanıyor. Ancak bu dönüşümü işbirliği içinde gerçekleştirebiliriz. Avrupa'nın artık reaktif politikalar yerine sanayiyi güçlendiren proaktif yatırımlara yönelmesi gerekiyor. Yenilenebilir enerjiye geçiş, üretim altyapısının modernizasyonu ve sürdürülebilir ürün geliştirme alanlarında sağlanacak odaklı teşvikler, sanayinin geleceğini güvence altına almak için kritik önem taşıyor." değerlendirmelerinde bulundu.