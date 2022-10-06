Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ülkede zam yapılmasını yasakladı! - Son Dakika
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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ülkede zam yapılmasını yasakladı!

06.10.2022 15:21

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede fiyatlara zam yapılmasına yasak koydu. Alınan bu radikal kararın gerekçesini açıklayan Lukaşenko, "Çünkü başbakanımızın da bahsettiği gibi çılgınca bir artıştan sonra fiyatlar bir o kadar daha arttı. Ve bugünlerde fiyatlar uçuk. Tavana vurdular" ifadesini kullandı.

Belarus haber ajansı BelTA'nın haberine göre ekonomiden sorumlu kurmayları ile bir araya gelen Lukaşenko, bugünden itibaren ülke içindeki fiyatlara zam yapılmaması konusunda uyardı.

"YENİDEN HESAPLAMA YAPANLARIN VAY HALİNE"

Belarus lideri, "Ayın 6'sından itibaren fiyatlarda herhangi bir artış yasaktır. Ya-sak-tır! Bugünden itibaren. Yarından değil, bugünden itibaren. Böylece fiyatlar bir günde yükseltilemez. Bu nedenle bugünden itibaren fiyat zamları yasaktır. Ve muhasebe olarak geriye dönük bir şeyler yapanların, bazı hesaplamaları, yeniden hesaplamaları yapanların vay haline" uyarısında bulundu.

"BUGÜNLERDE FİYATLAR TAVANA VURDU"

Aldığı bu sert kararın nedenini de açıklayan Lukaşenko, "Çünkü başbakanımızın da bahsettiği gibi çılgınca bir artıştan sonra fiyatlar bir o kadar daha arttı. Ve bugünlerde fiyatlar uçuk. Tavana vurdular" ifadelerini kullandı.

FİYATLARI DÜŞÜRME TALİMATI VERDİ

"Bundan böyle hiçbir yerde fiyatlara zam yapılmaması gerektiğini" sözlerine ekleyen Lukaşenko, ayrıca Başbakan Yardımcısı Nikolay Snopkov'a fiyatları düşürmenin imkanlarını araştırmasını önerdi.

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