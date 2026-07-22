Belarus ve Kırgızistan 500 Milyon Dolar Hedefliyor - Son Dakika
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Belarus ve Kırgızistan 500 Milyon Dolar Hedefliyor

22.07.2026 12:18
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Belarus Dışişleri Bakanı Rıjenkov, Kırgızistan ile ticaret hacmini 500 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, Kırgızistan ile ticaret hacmini 500 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, ülkeye resmi ziyarette bulunan Belarus Dışişleri Bakanı Rıjenkov ile başkent Bişkek'te bir araya geldi.

Bakan Rıjenkov, Belarus-Kırgızistan işbirliğinin temelden yeni bir seviyeye taşınmaya hazır olduğunu söyledi.

Belarus Başbakanı Aleksandr Turçin'in yakın zamanda Kırgızistan'a yaptığı ziyaretin ardından iki ülke arasındaki ticaret hacmini en az 500 milyon dolara çıkarmakla görevlendirildiklerine işaret eden Rıjenkov, bu hedef üzerinde çalışmaya başlayacaklarını vurguladı.

Rıjenkov, iki ülkenin hükümet başkanlarının katılımıyla Bişkek'te haziranda yapılan iş forumunda yaklaşık 5 milyon dolar değerinde 20 ticari anlaşma ve sözleşme imzalandığını anımsattı.

Kırgızistan'ın Birleşmiş Milletlerdeki başarısını ve geçici üyelik sürecini tarihi bir zafer olarak nitelendiren Rıjenkov, bu sonuca ulaşmak için yapılan aktif çalışmaların örgütün kurumsal temellerini güçlendireceğini ve çatışmaların barışçıl yollarla çözümüne katkı sunacağını ifade etti.

Rıjenkov, Belarus'un, Kırgızistan'da düzenlenecek 6. Dünya Göçebe Oyunları'na aktif şekilde katılacağını söyledi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev de iki ülke arasında son iki yılda çeşitli alanlarda 27 belgenin imzalandığını anımsattı ve son üç yılda ticaret hacminin iki katına çıkarak 206 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Belarus ve Kırgızistan 500 Milyon Dolar Hedefliyor - Son Dakika

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