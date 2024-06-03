Belçika'da AB'nin kamu harcamalarını azaltma politikalarına karşı gösteri düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Belçika'da AB'nin kamu harcamalarını azaltma politikalarına karşı gösteri düzenlendi

Belçika\'da AB\'nin kamu harcamalarını azaltma politikalarına karşı gösteri düzenlendi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de FTGB İşçi Sendikası'nın çağrısıyla yaklaşık 300 kişi, AB Konseyi yanındaki Jean Rey Meydanı'nda toplandı. Göstericiler, kamu harcamalarının azaltılmasına karşı sloganlar atarak, kırmızı renk mont ve yelek giydi. Sendika sözcüsü Eylem Aydemir, kemer sıkma politikalarının işçilere zarar vereceğini belirterek, kamu hizmetlerinde kesinti ve işçi çıkarmalarının olacağını ifade etti. Belçika'nın AB'nin yeni mali kuralları çerçevesinde kamu harcamalarını azaltması gerektiği belirtiliyor.

03.06.2024 14:23
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Avrupa Birliği'nin (AB) kamu harcamalarını azaltma politikalarına karşı Belçika'nın başkenti Brüksel'de gösteri düzenlendi.

Belçika'daki FTGB İşçi Sendikası'nın çağrısıyla yaklaşık 300 kişi, AB Konseyi yanındaki Jean Rey Meydanı'nda toplandı.

Sendikalarını temsil eden kırmızı renk mont ve yelek giyen göstericiler, "Kamu hizmetime dokunma", "Kamunun imkanlarını artırın", "Kamu hizmetini kısmayın" yazan dövizler açtı.

Sendika sözcüsü Eylem Aydemir, Belçika'nın kemer sıkma politikaları uygulamaması gerektiğini söyledi.

İşçilerin daha önce de pek çok olumsuz sonuçları olan kemer sıkma dönemleri yaşadığını anımsatan Aydemir, "Her zaman olduğu gibi bu kemer sıkma politikalarının bedelini yine işçiler ödeyecek. Bunun kamu hizmetlerinde bütçe kesintisi, sosyal haklarımıza saldırı ve işçi çıkarma anlamına geldiğini tarih bize zaten gösterdi." diye konuştu.

AB'nin yeni mali kuralları çerçevesinde Belçika'nın kamu harcamalarını ve bütçe açığını azaltması öngörülüyor.

AB içinde en yüksek kamu borç oranına sahip ülkeler arasında yer alan Belçika'nın mali reformla kemer sıkması ve yılda yaklaşık 30 milyar avro tasarruf etmesi gerekecek.

Bu durumda Belçika'nın sağlık, eğitim, ulaşım gibi sosyal harcamalarda ciddi miktarda kesinti yapması beklenirken işçiler bu kesintilere karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Belçika'da AB'nin kamu harcamalarını azaltma politikalarına karşı gösteri düzenlendi - Son Dakika

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