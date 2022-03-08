Belçika'da benzin fiyatları arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Belçika'da benzin fiyatları arttı

08.03.2022 12:46
Belçika'da benzin fiyatları arttı

Belçika'da benzinin litre fiyatı 1,951 avroyla son yılların en yüksek seviyesine çıktı.

Belçika'da benzinin litre fiyatı 1,951 avroyla son yılların en yüksek seviyesine çıktı.

Belçika Federal Ekonomi Bakanlığı, petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle ülkede akaryakıt fiyatlarının yükseldiğini açıkladı.

Buna göre, bugün itibarıyla 95 oktan E10 benzinin litre fiyatı 8,2 sent artarak 1,951 avroya çıktı. 98 oktan E5 benzinin litresi de 4,6 sent yükselerek 2,023 avroya ulaştı.

B7 motorinin litresi ise 2,08 avro seviyesinde bulunuyor.

Böylece, ülkede benzin ve mazot fiyatları son yılların en yüksek seviyesini gördü.

Brent petrolün varil fiyatı dün 139,13 dolara kadar yükselmişti. Fiyatlardaki yükselişte, ABD ve Avrupalı ülkelerin Rus petrolüne ambargo uygulamaya hazırlandıklarına ilişkin haberler etkili oldu.

YORUMLAR
500
Almanya'da akaryakıt fiyatları en yüksek seviyesinde Almanya'da akaryakıt fiyatları en yüksek seviyesinde

Ekonomi Bakanlığı, Belçika, Petrol, Benzin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Belçika'da benzin fiyatları arttı - Son Dakika


Son Dakika
12:41 Magazine bomba gibi düşmüştü! Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişi Tolga Sezgin çıktı!
12:33 Çağlar Söyüncü'nün Chelsea'den alacağı rakam dudak uçuklattı!
12:11 Dünyada insanların en çok gördüğü rüyanın hangisi olduğunu biliyor musunuz? Siz de o rüyayı görmüş olabilirsiniz
12:09 Çay ocağında 'çayı niye eksik getirdin' kavgası, bıçaklı saldırıya dönüştü: İşletmeci baba-oğul ölümün eşiğinde
12:05 İngiliz medyası iddia etti! Rus istihbaratçılara göre savaş çoktan kaybedildi
12:00 Terim'den geri vites! Taraftarı umutlandıran sözler: Bir kez daha Galatasaray'a gelirim, kupayla giderim
11:57 Ukrayna lideri Zelenski'den geri adım: Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz
11:45 Devlet Bahçeli, "yağ krizi"nin sorumlusunu buldu: Orkestra şefi CHP!
11:19 8 Mart Kadınlar Günü'nde çarpıcı anket: Kadınlar temel ihtiyaçlara erişemiyor, şiddet görüyor
10:50 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Yıldız, Doğan ve Meriç'i öpüşürken yakaladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 12:52:15. #1.12#
SON DAKİKA: Belçika'da benzin fiyatları arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement