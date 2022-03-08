Belçika'da benzin fiyatları arttı - Son Dakika

Belçika'da benzinin litre fiyatı 1,951 avroyla son yılların en yüksek seviyesine çıktı.

Belçika Federal Ekonomi Bakanlığı, petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle ülkede akaryakıt fiyatlarının yükseldiğini açıkladı.

Buna göre, bugün itibarıyla 95 oktan E10 benzinin litre fiyatı 8,2 sent artarak 1,951 avroya çıktı. 98 oktan E5 benzinin litresi de 4,6 sent yükselerek 2,023 avroya ulaştı.

B7 motorinin litresi ise 2,08 avro seviyesinde bulunuyor.

Böylece, ülkede benzin ve mazot fiyatları son yılların en yüksek seviyesini gördü.

Brent petrolün varil fiyatı dün 139,13 dolara kadar yükselmişti. Fiyatlardaki yükselişte, ABD ve Avrupalı ülkelerin Rus petrolüne ambargo uygulamaya hazırlandıklarına ilişkin haberler etkili oldu.