Belçika, enerji firmalarının "aşırı karlarını" vergilendirmeye hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Belçika, enerji firmalarının "aşırı karlarını" vergilendirmeye hazırlanıyor

03.10.2022 11:00
Belçika, enerji firmalarının "aşırı karlarını" vergilendirmeye hazırlanıyor

Belçika, yüksek kazanç sağlayan elektrik üreticileri ve fosil yakıt şirketlerinden 4,7 milyar avro vergi toplamayı planlıyor.

Belçika, yüksek kazanç sağlayan elektrik üreticileri ve fosil yakıt şirketlerinden 4,7 milyar avro vergi toplamayı planlıyor.

Belçika Enerji Bakanı Tinne Van der Straeten, ülkede faaliyet gösteren enerji şirketlerinden fazla kazanç vergisi alınmasını içeren teklifini hükümete sundu.

Teklife göre, enerji sektöründeki şirketlerin aşırı kazançları vergilendirilecek.

Yenilenebilir, nükleer ve kömür gibi kaynaklardan elektrik üretenlerin gelirleri 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2023 döneminde megavatsaat başına 130 avro ile sınırlandırılacak. Bu firmaların, söz konusu fiyat üzerindeki elektrik satışları "aşırı kazanç" olarak kabul edilecek.

Yüksek kar sağlayan fosil yakıt sektöründen de "dayanışma katkısı" adı altında vergi alınacak. Bu katkı doğal gaz, petrol, kömür ve rafineri gibi alanları kapsayacak.

Bu uygulamayla elektrik üreticileri ve fosil yakıt şirketlerinden 2022 yılında 1,8 milyar avro, 2023 yılında da 2,9 milyar avro kaynak sağlanacak. Bu yıl ve gelecek yıl toplanacak 4,7 milyar avro ile enerji krizinden en fazla etkilenen hanelere ve işletmelere destek verilecek.

Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için hükümet tarafından onaylanması gerekiyor.

AB üyesi ülkeler, geçen hafta enerji krizine karşı elektrik talebinin zorunlu düşürülmesi, ucuz maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılması ve fosil yakıt üreticilerinden katkı alınmasını içeren tedbirlerde anlaşma sağlamıştı.

Belçika, enerji firmalarını vergilendirme teklifini bu çerçevede hazırladı.

YORUMLAR
500
Enerji krizi: Belçika restoranlarında mum ışığında yemek Enerji krizi: Belçika restoranlarında mum ışığında yemek Belçika'da katı yasalar sayesinde sokaklarda başıboş hayvanlara rastlanmıyor Belçika'da katı yasalar sayesinde sokaklarda başıboş hayvanlara rastlanmıyor
Kaynak: AA

Belçika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Belçika, enerji firmalarının 'aşırı karlarını' vergilendirmeye hazırlanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:16 Beşiktaş'ın eski hocası Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin başına geçebilir
16:03 En yakın arkadaşı katledilen müzisyen Onur Şener'i anlattı! Ölen arkadaşının oğlunu sahiplenmiş
15:45 Yunan lobisinden ABD Başkanı Biden'a Türkiye mektubu: Sert bir yanıt vermenizi bekliyoruz
15:40 İşe geç kalmamak için fabrika bahçesine paraşütle indi! O anlar kamerada...
15:36 Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Muslera ile yollar ayrılıyor, yerine Inaki Pena geliyor
15:32 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya'da önemli açıklama: Gaz alanında bir mutabakat imzalayarak dönmüş olacağız
15:27 Turgut Özal'a gönderilmiş sır mektup, 35 yıl sonra ortaya çıktı
15:21 Mühürlü salonda yapılan düğünde çıkan kavgayı polis ekipleri zor durdurdu
15:17 Daha fazla para kazanmak için kiracısının yatağının yarısını başka birine vermek istedi
14:35 Kesik baş cinayetinde haftalar sonra yeni gelişme! 6 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 17:00:25. #1.12#
SON DAKİKA: Belçika, enerji firmalarının "aşırı karlarını" vergilendirmeye hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement