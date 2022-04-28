Belediye yaptı, 5 yıldızlı tesis her akşam tıklım tıklım - Son Dakika
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Belediye yaptı, 5 yıldızlı tesis her akşam tıklım tıklım

28.04.2022 14:39
Belediye yaptı, 5 yıldızlı tesis her akşam tıklım tıklım

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından hizmete açılan ve gastronomi kenti olma yolunda şehre önemli katkı sağlayan Mutfak Sanatları Merkezi, Ramazan ayında iftarların vazgeçilmez mekanı haline geldi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından hizmete açılan ve gastronomi kenti olma yolunda şehre önemli katkı sağlayan Mutfak Sanatları Merkezi, Ramazan ayında iftarların vazgeçilmez mekanı haline geldi.

Hem yöresel yemeklerin hem de coğrafi işaretli lezzetlerin buluşturulduğu Mutfak Sanatları Merkezi, bölgenin de vazgeçilmez duraklarından biri oldu. Ramazan ayı ile birlikte iftarların gözde merkezi haline gelen Mutfak Sanatları Merkezi, sunduğu zengin çeşitli iftar menüleriyle de vatandaşların tercih ettiği mekanların başında geliyor. Mutfak Sanatları Merkezi, açıldığı günden bu yana yaptığı yenilikler, şehre kattığı değer ve yöresel tatların hasretini çekenlere sunduğu eşsiz lezzetleri, şehrin en önemli mutfağı olduğunu da gözler önüne serdi. - DÜZCE

Belediye yaptı, 5 yıldızlı tesis her akşam tıklım tıklım
Belediye yaptı, 5 yıldızlı tesis her akşam tıklım tıklım
Belediye yaptı, 5 yıldızlı tesis her akşam tıklım tıklım

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Düzce Belediyesi, Gastronomi, Ramazan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Belediye yaptı, 5 yıldızlı tesis her akşam tıklım tıklım - Son Dakika


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