Sivas Belediyesi\'nden Su Tasarrufu Projesi

Türkiye'de birçok belediyenin susuzluktan kıvrandığı şu günlerde Sivas Belediyesi bilgi ve teknolojiyi birleştirip, kaynaktan musluğa kadar oluşturduğu su yönetimi ile 6 milyon metre küplük tasarruf sağlanacak adımlar attı.

Türkiye son 52 yılın en kurak günlerini yaşarken en büyük zorluğu şehirlerin su ihtiyacını temin etmekle yükümlü belediyeler çekiyor. Su sıkıntısı ülkenin öncelikli gündem maddelerinden birini oluşturduğu günümüzde Sivas Belediyesi bulduğu yöntemlerle dikkatleri üzerine çekti. Suda kayıp kaçağı asgari seviyelere indirmek için seferberlik başlatan Sivas Belediyesi, tespit ve onarım çalışmaları, su basıncının kontrolünün sağlandığı DMA odaları ve uzaktan kumanda sistemleriyle saniyede 77 litrelik tasarruf sağladı. Davam eden projelerin hayata geçirilmesi ile saniyede 200 litrelik tasarrufla yaklaşık 6 milyon metreküp su tasarrufu hedefleniyor.

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamada bulunan Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, son 52 yılın en kurak günlerinin yaşandığını belirtip, "2025 yılına baktığımız zaman son 52 yılın en kurak yılını yaşadık. Sivas'ta 2022 yılı ve 2023 yılının başarı arasında hepimizin bildiği üzere 4 Eylül barajın kurması nedeniyle ilimiz günlerdir su soru yaşadı ve su kesintilerine maruz kaldı. Biz de öncelikli olarak ve şehrin en önemli sorunu olarak tabi ki alternatif su kaynakları ve aynı zamanda kayıp kaçacakta mücadeleyi birinci strateji olarak belirledik. Bununla ilgili de ilk yapmış olduğumuz çalışmaların başında özellikle yıpranmış kayıp kaçak oranının çok yüksek olduğu hatlara girmeye başladık ve bu hatlardan da biz özellikle şehir içerisinde bulunan çelik hatlarla başladık" dedi.

Gece dinlemeleri ile 64 noktada kayıp kaçak tespit edildi

Uzun, gece dinlemeleri ile 64 farklı noktada kayıp kaçak tespiti yaparak 42 noktanın onarımının gerçekleştirildiğini ifade ederek, "21 aylık süre içerisinde yüzde 50 civarında çelik hattı değiştirdik. Bununla birlikte çok ciddi anlamda kayıp kaçağın düştüğünü gördük. Çünkü çelik hatları açtığımızda şöyle bir manzarayla karşılaştık. Bazı bölgelerde çelik hatların delindiğini, hatta bazı bölgelerde yarıldığını, bazı bölgelerde kaynak yerlerinden patladığını gördük. Sivas'ın da arazi yapısı jipsli olduğu için altının oyduğunu, obruk oluşturduğunu ve çok ciddi anlamda da kayıp kaçağın ortaya çıktığını gördük. Aynı zamanda gece dinlemeleri yaptık. Gece dinlemeleriyle birlikte yer üstüne çıkmayan ama yer altında kalan kayıp, kaçaklarla da mücadeleye başladık. 64 tane bölgede kayıp kaçak tespit ettik. 42 civarında ki yerin onarımını yaptık. Gece dinlemelerinde tespit etmiş olduğumuz hatlardaki bu kayıplardan sadece saniyede 21 litre tasavvuf sağladık. 2025 yılında biz 11 tane DMA odası kurduk. Bu DMA odalarıyla birlikte basıncı yönetmeye başladık. Aşırı basınç yükünden dolayı hatlarda patlamalar çok oluyordu. Bunun önüne geçmiş olduk" dedi.

DMA odaları ile su basıncı kontrol edilerek ciddi tasarruf sağlandı

Uzun, bu basıncının kontrol edilebildiği 11 DMA odasının hayata geçirildiğini hatırlatarak, "Sivas'ta basınç yönetimi olmadığı için özellikle hatlarda basıncın yüksek olduğunu gördük. Bunun üzerine basıncı dengelediğimiz zaman musluklardaki suyun akış hızını düşürdük. Bununla birlikte el yıkarken, diş fırçalarken ya da duş alırken aşırı derecede akan suları kontrol altına alarak ciddi tasarruf sağladık. Gecenin saat üçü ya da gecenin ikisinde DM odalarını kurmuş olduğumuz bölgelerde mahallelerde ki su yoğunluklarına baktık. Özellikle bazı mahallelerde su tüketimlerinin gece çok yüksek olduğunu gördük. Hatta biz burada gece dinlemelerine yoğunlaştık ve gece dinlemelerinde bu mahallelerde aşırı derecede patlamalar olduğunu tespit ettik ve buraların da tamiratını yaptık. Böylelikle saniyede 77 litre tasarruf sağlayan bir sistemi kurmuş olduk. Bunu 11 DMA ile başardık. 2026 yıl içerisinde 25 tane daha DMA odası kuracağız.

Şehirde hem basıncının yöneteceğiz, hem saniyede 200 litre su tasarrufu sağlamış olacağız" şeklinde konuştu.

200 milyonluk yatırımla 2 milyarlık kazanç sağlanacak

Uzun 200 milyonluk yatırımla 6 milyon metreküplük tasarruf sağlamayı amaçladıklarını vurgulayarak şunları söyledi. "Geçmiş yıllarda 4 Eylül barajı kurduktan sonra Pusat Özen hattından 52 kilometrelik çelik hatla şehrimize su gelmişti. Bizim buradan aldığımız su 8 milyon metreküp, saniyede 200 litre su tasarrufu sağladığımızda 6 milyon metreküp tasarruf sağlamış olacağız. Bize Pusat'tan geçenlerde 2 Milyar 555 milyonluk borç geldi. Temmuz ayında suya yüzde 25 zam yapmıştık. Bizim bu borcumuz 2026 yılı içinde 3 milyar 150 milyona çıkacak. Dolayısıyla sürekli artan bir borç söz konusu. Biz 11 tane DMA ODASI için 73 milyon para yatırdık. Bizim 25 tane DMA odasını tamamladığımızda harcayacağımız para 200 milyon civarında olacak. Yani 200 milyon harcayarak 6 milyon metreküp tasarruf sağlarken 8 milyon metre küp su alarak 2.5 milyarın üzerinde bir para harcıyoruz"

Uzun göreve geldikleri günden bu yana kayıp kaçak oranında yüzde 10'luk bir iyileşme sağladıklarını, hedeflerinin ise yüzde 30 olduğunu sözlerine ekledi. - SİVAS