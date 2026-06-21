Bendevi Palandöken Yeniden Başkan Seçildi

Türkiye Bakkallar ve Bayiiler Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu'nun (TBBF) 28'inci Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Bendevi Palandöken, yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Bakkallar ve Bayiiler Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu'nun 28'inci Olağan Kongresi, Anadolu Otel'de gerçekleştirildi. Seçime katılan delegelerin oyuyla Bendevi Palandöken, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Aynı zamanda Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı olan Bendevi Palandöken başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Feridun Göner, Vakkas Katırlı, Erol Demirci, Ergün Çolak, Abdullah Akça, Şaban Kaya, Serdar Uzun, Ahmet Akdardağan, Süleyman Baday, Hikmet Ay, Hakan İnkaya, Vildan Şamandar."

Denetim kurulu üyeliklerine ise Murat Zobu, Mehmet Olgaç ve Mustafa Akdemir seçildi. - ANKARA