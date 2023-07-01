Benzin Fiyatlarına Zam Bekleniyor - Son Dakika
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Benzin Fiyatlarına Zam Bekleniyor

Benzin Fiyatlarına Zam Bekleniyor

01.07.2023 11:09

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzine 4 Temmuz itibarıyla 2 lira 11 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zam sonrasında İstanbul'da benzinin litresi 26 lira 19 kuruş, Ankara'da 26 lira 64 kuruş ve İzmir'de 26 lira 66 kuruştan satılacak. Akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatları ve dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak hesaplanıyor. EPGİS ise fiyat değişimlerini dava süreci sonlanana kadar açıklamayacağını duyurdu.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNİN LİTRESİ 26 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKACAK

4 Temmuz itibarıyla benzine 2 lira 11 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fiyat artışıyla birlikte benzinin litresi İstanbul'da 26 lira 19 kuruş, Ankara'da 26 lira 64 kuruş ve İzmir'de ise 26 lira 66 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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